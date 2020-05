Messi : "Finir la Liga à huis clos implique une série de défis"

L'Argentin considère que "la force mentale est la clé du football et reconnaît que "retarder la Copa América a été une grande déception".

Le football mondial a été perturbé dans son ensemble par la pandémie de Coronavirus. Mais le football reprend peu à peu, à l'image de la qui a déjà repris, mais aussi de la qui va revenir à partir du 8 juin afin de terminer la saison. L'attaquant du , qui ne prend pas souvent la parole dans les médias, a donné une interview à son équipementier, Adidas, dans laquelle il est revenu sur la crise du Coronavirus et a évoqué bien d'autres sujets.

"Je pense que personne ne pouvait s'attendre à une telle chose. Il y avait des gens qui ont dit qu'il pourrait y avoir des pandémies mondiales et que de temps en temps elles pourraient se produire. Mais la vérité est que je ne pouvais pas imaginer que ce serait comme cela s'est produit, ni l'impact énorme que cela a eu à un niveau pratiquement mondial", explique l'Argentin. En outre, Messi ajoute qu '"il n'est jamais facile de vivre ou de travailler avec autant d'incertitude, encore moins face à une situation aussi différente et exceptionnelle comme celle-ci. Nous nous demandons tous quand nous retournerons au travail, quand nous reprendrons l'entraînement et la compétition".

Messi parle de l'importance de la "force mentale" dans le football

Concernant le retour du football espagnol, le vainqueur du Ballon d'Or à six reprises a déclaré: "Il est question de clore la saison de la ligue espagnole à huis clos, ce qui implique une série de défis. La préparation au niveau du groupe est la même que pour tout autre, mais c'est vrai qu'individuellement il faut se préparer et se préparer à jouer sans les supporters car c'est très rare. J'ai dû le faire dans un match à domicile et c'était très rare. Mais, c'est normal que, si on reprend, ce sera comme ça plus tard en raison de tout ce que nous vivons. Avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est parfaitement compréhensible".

L'Argentin, qui s'entraîne déjà avec le FC Barcelone, considère que le mental est la clé du football: "Certains pensent que cette force mentale représente 40, 50 voire 60% de notre sport. Je suppose que cela dépend aussi de chaque athlète en particulier. Mais je pense que c'est très important et que cet aspect se prépare de plus en plus chaque jour dans le domaine des athlètes professionnels. Quand nous jouerons à nouveau, ce sera comme recommencer. Nous allons avoir du temps pour nous préparer avant le début de la compétition, et d'un autre côté, nous allons récupérer des joueurs importants pour nous, qui ont été blessés. Techniquement, ce sera la même saison, mais je pense que toutes les équipes et les joueurs vivront l'expérience différemment".

À propos de la Copa America, Lionel Messi a expliqué que "le report a été une énorme déception, mais c'était certainement normal et la chose la plus logique. La Copa allait être un grand événement pour moi cette année et j'étais très excité de la rejouer. C'était difficile quand j'ai découvert le report, mais je l'ai parfaitement compris", a-t-il commenté, pour ajouter plus tard "on ne peut pas penser à ce qu'on laisse derrière soi cette année, mieux penser à l'avenir", a conclu Lionel Messi.