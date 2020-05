Messi voulait quitter le Barça en 2016

La star argentine Lionel Messi a fait savoir qu’elle était décidée à quitter le Barça en 2016 quand il a eu des soucis avec le fisc.

Messi vient de révéler qu’il "voulait quitter" Barcelone en 2016 à cause des soucis qu’il a rencontrés avec le fisc espagnol et les poursuites dont il a fait objet de la part du gouvernement de ce pays.

Pour rappel, lui et son père ont été reconnus coupables de fraude fiscale et condamnés à 21 mois de prison avec sursis. "A cette époque, avec les soucis que j’ai rencontrés, je voulais partir. Je ne voulais pas spécialement quitter le Barça, mais quitter plutôt l’ ", a déclaré Messi à RAC1.

«Je sentais que j'étais très maltraité et je ne voulais pas rester ici. Je n'ai jamais eu d'offre officielle parce que tout le monde connaissait mon idée de rester ici », a-t-il ajouté pour justifier la refléxion qu'il a eue.

La Pulga a enchéri en affirmant que c’était une période très délicate à vivre pour lui et son clan : "La vérité est que tout ce qui s'est passé a été difficile, mais il vaut mieux que mes enfants soient petits et ne le sachent pas. C'était très difficile pour moi et ma famille parce que les gens ne savent pas grand-chose de ce qui se passe."

Au final, il est donc revenu à de meilleurs sentiments et n’a pas bougé de Barcelone. Son club a aussi su le retenir en lui faisant signer une prolongation en 2017, avec à la clé le salaire le plus élevé de l’histoire du football.