Messi explique ses célébrations en mode super héros Marvel

Messi a expliqué ses célébrations de but à l'Inter Miami, inspirées de Marvel, en se lançant dans des numéros de Thor, Black Panther et Spider-Man.

Le septuple Ballon d'Or a eu un impact immédiat aux États-Unis après son transfert en Floride en tant qu'agent libre. Messi a inscrit neuf buts en six apparitions dans la première édition de la Leagues Cup, et l'icône argentine a eu de nombreuses occasions de célébrer son succès devant ses amis et sa famille. Ses fils Ciro, Mateo et Thiago ont joué un rôle prépondérant dans ses exploits jusqu'à présent. La famille Messi a profité des vacances d'été en Amérique pour aller voir un certain nombre de films à succès.

Pour expliquer ses célébrations et la raison pour laquelle elles font désormais partie d'un coup de publicité, Messi a déclaré aux journalistes : "Mes trois fils sont encore en vacances, ils n'ont pas encore commencé l'école, alors tous les soirs nous regardons des films de super-héros Marvel. Ils ont eu l'idée de demander que chaque fois que je joue et que je marque un but, je fasse une célébration de super-héros Marvel. C'est ainsi que tout a commencé, et nous avons poursuivi ce rituel. Chaque fois que nous regardions un nouveau film, nous nous entraînions à célébrer un but. Mais je ne le fais que pour les matchs à domicile, quand les enfants sont là, près de moi, pour que nous puissions partager ces moments. Quand je les vois dans les tribunes, c'est là que je les fais.

La première célébration Marvel de Messi a eu lieu contre Atlanta United. Au lieu d'adresser un "hold my beer" au copropriétaire de l'Inter Miami, David Beckham, il a tendu le bras comme le fait Thor pour faire signe à son marteau. L'attaquant de 36 ans a ensuite croisé les bras sur sa poitrine comme le fait Black Panther lorsqu'il trouve la cible lors d'une rencontre avec Orlando City, avant de faire jaillir des toiles de son poignet à la manière de Spider-Man contre le Charlotte FC.