Messi explique pourquoi il a floppé au PSG

Messi a expliqué que sa vie a été bouleversée du jour au lendemain lorsqu'il a appris qu'il ne pouvait pas renouveler son contrat avec Barcelone

Messi s'est ouvert sur la difficulté de s'adapter à la vie au PSG dans le passé, et a déclaré dans une conférence de presse en larmes lors de son départ qu'il partait contre son gré. Il a accordé une interview à Big Time, reprise par Diario AS. "Le changement a été difficile quand je suis allé au PSG, parce que je me débrouillais très bien à Barcelone et j'avais l'intention d'y rester. Je n'étais pas préparé à partir, tout s'est passé très vite, j'ai dû reconstruire ma vie au jour le jour. J'ai appris à connaître un autre championnat, un autre club, un nouveau vestiaire. C'est un changement que nous n'attendions pas et c'est pour cela que c'était difficile au début".

De même, Messi s'est ennuyé de son pays lorsqu'il a quitté Rosario pour Barcelone à l'âge de 13 ans, et il a souvent versé des larmes pour l'Argentine. "C'était difficile pour moi quand je suis arrivé à Barcelone. J'étais un enfant et je devais m'adapter à de nouveaux amis, à un nouveau pays, à une nouvelle ville, à de nouvelles personnes, à une nouvelle école. C'était difficile au début, mais je pensais que je faisais ce que je voulais, jouer au football, dans une grande équipe comme Barcelone, et cela m'a permis d'aller de l'avant, c'était impressionnant et j'ai beaucoup apprécié. Ils m'ont toujours très bien traité à Barcelone, je leur en suis reconnaissant".

Un départ mouvementé et émouvant

Messi a également abordé la question de la retraite de l'Argentine et a déclaré qu'il aurait raccroché les crampons si l'équipe n'avait pas remporté la Coupe du monde au Qatar. Pour l'heure, il prend les choses comme elles viennent, sans trop se projeter dans l'avenir - il souhaite d'ailleurs continuer à jouer en club "encore un peu". "Je n'ai pas encore réfléchi à ce que je ferai quand je prendrai ma retraite. Pour l'instant, j'essaie de profiter du quotidien, des moments, sans penser à l'après".

L'article continue ci-dessous

Le joueur de 36 ans devrait mener l'Albiceleste à la Copa América cette année, si sa condition physique le permet. La compétition se déroulera aux États-Unis cet été et la finale aura lieu dans sa nouvelle ville natale de Miami. Messi souffre d'un problème chronique au mollet, mais il ne devrait pas être indisponible à long terme.