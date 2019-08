Messi et Ronaldo parmi les nommés pour les UEFA Awards

L'UEFA a dévoilé la liste des joueurs qui postuleront pour les distinctions annuelles en rapport avec les campagnes écoulées de C1 et C3.

Le 29 aout prochain à , et en marge du tirage au sort de la phase finale de la Ligue des Champions, l'UEFA procédera à l'élection poste par poste des joueurs qui ont le plus brillé durant les dernières campagnes de la C1 et de la C3. Celles remportées respectivement par et .

Les nommés pour ces trophées individuels ont été communiqués ce jeudi. Ce sont des entraineurs et des journalistes qui se sont chargés d'établir la liste en question. Et ce sont encore eux qui vont devoir voter dans trois semaines. Sous certaines conditions cependant puisque les entraineurs ne pourront pas choisir des joueurs qui évoluent au sein de leur propre équipe.

Concernant la C1, pour chaque poste, trois prétendants ont été retenus. Logiquement, Liverpool a eu la part de lion suite à son triomphe. Cependant, et même s'ils n'ont même pas participé à la finale de la compétition, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont toujours là, fidèles à ce genre de cérémonies. Il est peu probable cependant que l'un d'eux récolte le trophée du meilleur joueur. Comme l'année dernière, lorsqu'il avait été décerné à Luka Modric, celui-ci devrait leur échapper. À noter que c'est le Sénégalais Sadio Mané qui leur tient compagnie au poste d'attaquant.

Les nommés pour les prix de la Ligue des Champions

Gardiens : Alisson Becker ( – Liverpool FC); Hugo Lloris ( – Hotspur FC); Marc-André ter Stegen ( – )



Défenseurs: Trent Alexander-Arnold ( – Liverpool FC); Matthijs de Ligt ( – AFC , maintenant); Virgil van Dijk (Pays-Bas – Liverpool FC)



Milieux de terrain : Frenkie de Jong (Pays-Bas – AFC Ajax, maintenant au FC Barcelone); Christian Eriksen ( – Tottenham Hotspur FC); Jordan Henderson (Angleterre – Liverpool FC)

Attaquants: Sadio Mané (Senegal – Liverpool FC); Lionel Messi ( – FC Barcelone); Cristiano Ronaldo ( – Juventus)

Giroud candidat pour le titre du meilleur joueur de la

Durant cette soirée de gala à Monte-Carlo, les instances européennes vont aussi procéder à l'élection du meilleur joueur de la précédente Ligue Europa. Un prix qui pourrait revenir à un Français. Meilleur réalisateur de la compétition, Olivier Giroud (Chelsea) fait partie des candidats. Il est accompagné de son ancien coéquipier Eden Hazard (désormais au ) et de Luka Jovic (ex-Francfort, passé au Real également).

A noter enfin qu'il y aura l'élection du meilleur joueur de l'année UEFA et aussi la meilleure joueuse. Les trois nommés pour chacune de ces deux catégories seront révélées deux semaines avant la fameuse cérémonie.