"Messi et Ronaldo ne peuvent même pas rêver de l'admiration que suscite Maradona"

Osvaldo Ardiles, l'ancien coéquipier de Diego Maradona, estime qu'El Pibe Del Oro ne sera jamais égalé dans sa grandeur. Pas même par Messi.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo «ne peuvent même pas rêver» d'avoir l’admiration dont jouit Diego Maradona, estime Ossie Ardiles.

L'un des plus grands joueurs de tous les temps est décédé à l'âge de 60 ans mercredi. Depuis l'annonce de cette terrible nouvelle, des hommages ont été rendus à l'icône argentine par le monde entier.

Maradona était un génie hors pair à bien des égards, avec sa carrière sur et en dehors du terrain qui l'a vu lutter pour gérer les exigences de la vie sous les projecteurs les plus brillants. Cependant, il a toujours été motivé par le désir de répondre aux attentes et de donner du bonheur à ses très nombreux fans.

Le vainqueur de la de 1986 a généré tant de moments de joie, aussi bien pour le club et le pays, avec ses accomplissements pour l' et qui resteront à jamais gravés dans les mémoires. Son héritage résistera à l'épreuve du temps. Son ancien coéquipier Ardiles étant d'avis que personne - pas même les superstars actuelles de Barcelone et de la - n'atteindront une telle renommée.

"Être Diego Maradona, c'était incroyablement beau", a déclaré Ardiles, champion du monde 1978 à la BBC. "Mais d'un autre côté, ce n'était pas du tout facile. Dès son plus jeune âge, il était constamment soumis à la pression. Il n'a pas eu une enfance normale, il n'a jamais eu une adolescence normale. Tout le monde voulait être avec lui, tout le monde voulait un morceau de lui, donc c'était incroyablement difficile."

Ardiles a ajouté: «On se souviendra de lui comme d'un génie du football. Vous pouvez voir l'intérêt énorme qu'il génère. Des gens comme Ronaldo, ou des gens comme Messi, ils ne peuvent même pas rêver d'avoir ce genre d'admiration. C'était le phénomène Maradona - tout le temps.»

Trois jours de deuil national sont décrétés en Argentine pour l'enfant chéri de la nation. Un personnage plus grand que nature ne sera jamais oublié, Ardiles est fier d'avoir eu la chance de jouer aux côtés d'un homme qui a réalisé des choses que peu de gens parviendront à imiter. L'ancien milieu de terrain de a déclaré dans le Daily Mail: «Diego était unique, c'est le mot. Il était extraordinaire, hors de ce monde. Il avait des pieds à la place des mains. J'ai eu la chance de jouer avec les meilleurs joueurs du monde, mais il était le plus grand. Ce qui le rendait si spécial, c'était son courage. C'était toujours hostile pour lui, toujours marqué de très près. Mais il a toujours voulu le ballon. Quand on lui mettait des coups de pied - il voulait le ballon encore plus. C'était un gagnant. Et je sais, je le jouais au tennis! Il ne pouvait tout simplement pas perdre."