Carnet noir, Victime d'un arrêt cardiaque, Diego Maradona est mort à 60 ans

Diego Maradona est mort à 60 ans, ce mercredi. L'ancienne légende du football argentin a succombé à une crise cardiaque.

Décidément, l'année 2020 est une année à rayer d'un trait noir. Alors que le monde entier est touché depuis bientôit un an par la crise du coronavirus, le monde du football vient de perdre l'un de ses plus glorieux représentants. D'après les médias argentins, Diego Maradona s'en est allé, lui qui avait soufflé ses 60 bougies il y a quelques semaines.

Opéré en urgence début novembre suite à la découverte d'un caillot de sang au cerveau, "El Pibe de Oro" avait été opéré avec succès et observait depuis sa convalescence à son domicile près de Buenos Aires. C'est donc chez lui qu'il a été victime d'une crise cardiaque et qu'il a laissé derrière lui tout un pays qui est sous le choc de la nouvelle.

"Diego a été victime d'une crise cardiaque et s'est écroulé au sol. Ils ont tout fait pour le faire revenir. Il y a quatre ambulances au domicile de Tigre. Sa famille a déjà été prévenue et sont en route. Imaginez la gravité de ce dont nous parlons. Je ne peux pas donner plus de détails parce que je découvre ce qui est en train de se passer", a déclaré Martin Arevalo, un des journalistes argentins le plus proche de l'ancien joueur du Napoli.

Véritable légende de l'Albiceleste, Diego Armando Maradona a séduit le football mondial par son génie durant les années 80. La avait Michel Platini, l’ avait Diego Maradona. Après avoir fait le bonheur du Boca Junior, le meneur de poche a fait le grand saut vers l'Europe. D'abord au pendant deux saisons puis à , où il est clairement une légende vivante.

Le génie et la malice

C'est sous les arabesques de l'Argentin que le Napoli a connu ses heures de gloire avec deux titres de champion d’ mais aussi une Coupe de l’UEFA et une Coupe d’Italie. Aujourd’hui encore, et il est impossible de ne pas passer dans une rue napolitaine sans voir un bout de Maradona.

Capitaine de la sélection argentine, « El Diez » a construit sa légende avec ce fameux quart de finale de la Coupe du Monde 1986 face à l’ . Contre les Three Lions, Maradona a montré tout ce qui le caractérisait : le génie avec ce raid en solitaire décrit comme « le but du siècle » et la malice avec cette « main de Dieu » dont les Anglais ne se sont toujours pas remis.

Beaucoup pointeront du doigt ces excès extra-sportifs avec une dépendance à la drogue qu’il confirmera une fois sa carrière finie, mais Diego Maradona restera un de ces joueurs qu’on ne voit qu’une fois dans sa vie. Lionel Messi s’en est souvent rapproché et l’a peut-être dépassé mais dans le cœur des Argentins, Diego sera toujours le numéro un.