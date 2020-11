"Diego est l'Argentine, il vivra éternellement" - Maradona plonge toute une nation dans la tristesse

Depuis l'annonce de la mort Diego Maradona, les Argentins pleurent à chaudes larmes leur icône et lui préparent une veillé funèbre exceptionnelle.

"Diego n'est pas mort, Diego n'est pas mort, Diego vit avec les gens et c'est comme ça que ça se passe."

L'imposant obélisque de Buenos Aires, le monument construit en 1936 pour commémorer le 400e anniversaire de la ville, a longtemps servi de point de rassemblement pour les Argentins. C'est là, le 29 juin 1986, que des centaines de milliers de fans extatiques ont afflué pour célébrer la victoire finale du pays en contre l' de l'Ouest, inspirée par un certain Diego Armando Maradona.

Il était donc normal que l'Obélisque fût l'un des lieux choisis pour commémorer la vie d'un homme qui touchait peut-être le cœur des Argentins plus que tout autre individu de mémoire récente. Malgré les difficultés que le coronavirus et les mesures de confinement continuent d'imposer aux événements publics, des milliers de personnes savaient instinctivement une fois la nouvelle annoncée que Diego Maradona était décédé mercredi à l'âge de 60 ans, qu'ils devaient se rendre au centre de Buenos Aires.

D'autres ont rendu hommage sur les marches de la Bombonera, la maison emblématique de Boca Juniors où Maradona avait autrefois joué et est maintenant devenue un sanctuaire pour `` Dieu '', (le match Libertadores du Boca contre l'Internacional a été reporté par rapport à la légende décédée), tandis que d'autres se sont rendus à l'endroit où tout a commencé, le stade Argentinos Juniors à La Paternal qui a vu Diego faire ses premiers pas dans le football professionnel et qui, en 2004, a pris le nom de son fils préféré.

Beaucoup d'autres dans les prochains jours passeront devant la légende décédée alors quand il sera inhumé à la Casa Rosada, le siège du gouvernement argentin, d'où le président Alberto Fernandez - un fan d'Argentinos Juniors lui-même - a rendu un hommage poignant à son idole peu après que la nouvelle tragique a éclaté et donné lieu à 72 heures de deuil national.

Partout où ces cérémonies de souvenir impromptues ont lieu, cependant, une règle d'or semblait tenir: c'est un moment de tristesse, mais aussi de célébration, alors qu'une nation se réunit pour se souvenir de son porte-drapeau rebelle, rebelle mais farouchement fier et patriotique pour la grand footballeur et figure plus grande que nature qu'il était.

❤️ Hinchas realizan homenaje a Maradona a las afueras de La Bombonera 🏟 pic.twitter.com/RbyVzrJMBL — Goal en español (@Goal_en_espanol) November 25, 2020 Buenos Aires gathers to celebrate the life of Diego Maradona 🇦🇷



🎥 @DanEdwardsGoal pic.twitter.com/0fqUgaGzxl — Goal (@goal) November 25, 2020

Il y avait beaucoup de larmes à l'Obélisque alors que le soleil se couchait sur un après-midi de printemps étouffant dans la capitale argentine. Mais il y avait aussi des tambours, des chants, des danses et des fusées éclairantes, tandis que des vendeurs faisaient le tour en vendant des canettes de bière à ceux qui n'étaient pas suffisamment avertis pour avoir préparé leur propre glacière.

«Ole, ole ole ole, Diego, Diego!» résonnaient parmi les masses, dont beaucoup étaient bien trop jeunes pour avoir vu El Pibe de Oro à son apogée, mais qui ont grandi en s'imprégnant des histoires du petit héros alors qu'il affrontait le monde.

Depuis le décès de l'ancien président Nestor Kirchner, un ami proche de Diego, en 2010, le pays n'a pas perdu une telle personnalité publique; et comme avec le défunt politicien, le cri s'éleva que Maradona n'était pas mort, mais vivait encore dans le cœur du peuple.

Les anciens adversaires de Maradona, l' et le , ont également été rappelés parmi les chants, qui ont pris de l'ampleur au fil de la soirée. À un moment donné, un panneau d'affichage électronique à proximité a rejoué son emblématique «But du siècle» en quart de finale de la Coupe du monde 1986; la foule se moquait de chaque Anglais agité que le petit génie avait laissé dans son sillage avant de se rassembler pour crier «Goooooool» alors que la balle se nichait enfin au fond du filet.

Hernan, 38 ans, fan de Boca, était au beau milieu d'un mercredi ordinaire lorsque, via Twitter, il a appris les rumeurs qui ont été confirmées rapidement. "J'ai laissé tomber ce que je faisais et je suis descendu directement ici à l'Obélisque», a-t-il expliqué à Goal. «Je l'ai vu jouer en 1995, à Boca, je l'ai vu aussi quand il a pris sa retraite dans le stade de River, je suis aussi allé à son match d'adieu et la dernière fois que je l'ai vu dans un stade c'était à Boca, le 10 mars (quand Diego Gimnasia visité le Xeneize). C'est une triste nouvelle, vraiment, je ne m'y attendais pas, je pensais qu'il allait mieux. Diego pouvait toujours dribbler devant tout le monde, nous pensions que cela passerait et c'est très triste. Terrible. C'est dommage mais bon, il va vivre éternellement. Diego sera toujours avec nous."

Le football argentin est réputé pour ses instincts tribaux. Mercredi, cependant, un triste cessez-le-feu a régné.

Des chemises et des banderoles appartenant à Xeneize bien-aimée de Maradona et à l'équipe nationale d' étaient sortis; mais aussi ceux de River, Racing Club, Huracan, l'actuel club Gimnasia, Talleres et un kaléidoscope d'autres couleurs qui s'affrontent, dont le jaune et le noir des géants uruguayens Penarol.

«Je n'ai pas hésité, j'ai mis mon maillot», a déclaré Fernando, 40 ans, fan de River, à Goal, paré des couleurs de l'équipe que Maradona s'était si souvent ravie de tourmenter au fil des ans. «J'ai pleuré pendant deux heures à la maison quand j'ai entendu vers midi et je suis venu ici, je n'avais pas le choix. J'ai pensé à [le maillot] mais j'ai pensé qu'aujourd'hui nous sommes ici pour rendre hommage au football, peu importe le maillot. Je suis ici pour soutenir Dieu. C'est vraiment un moment d'immense tristesse. Je vois des tuniques de nombreux endroits, des bannières aussi, et c'est ce qu'était Maradona, je pense que si vous allez n'importe où dans le monde et dites, Maradona, c'est ça, c'est l'Argentine. Maradona est le football et il est l'Argentine. »

Julio, un supporter de River River, qui travaillait à proximité du centre-ville de Buenos Aires lorsqu'il a appris la nouvelle, a exprimé des sentiments similaires. "J'avais 20 ans lors de la Coupe du monde 1986, avec toute ma famille, et je ne peux pas oublier ce moment qu'il nous a donné, ce moment de bonheur, a déclaré cet homme de 54 ans à Goal. Nous étions sortis d'une guerre en 1982 [la guerre des Malouines avec le Royaume-Uni], nous avions besoin de joie. Diego, comme un héros avec son équipe nous a donné ce bonheur, et en plus de jouer contre les Anglais, c'était vraiment inoubliable. Diego est notre identité, aujourd'hui nous sommes connus dans le monde, vous diriez Diego Maradona et tout le monde savait que vous étiez argentin ... c'est un moment difficile car l'âme, l'âme est brisée, c'est notre âme, l'âme argentine, et c'est dommage qu'il ait dû faire comme ça."

À la suite du décès de mercredi, de nombreux médias, en particulier dans le monde anglophone, ont choisi de se concentrer sur ce qu'ils ont surnommé le génie imparfait de Maradona, suggérant que sa capacité sorcière sur le ballon était en quelque sorte ternie par sa vie personnelle en dents de scie et, même plus inexplicablement, ses luttes contre la toxicomanie, une maladie qui l'a poursuivi tout au long de ses années d'adulte.

Une telle interprétation de l'héritage de Diego trouverait peu d'écho autour de Buenos Aires. Il n'était pas parfait, même pas pour ses adeptes les plus fervents, et lui-même et ses proches lui causaient de grandes souffrances avec de nombreuses décisions qu'il prenait, en particulier après avoir quitté le sport dans les années 1990.

Ce sont les «défauts» de Diego, cependant, qui l'ont fait apparaître comme humain d'une manière que beaucoup de sportifs d'élite, en particulier dans le monde moderne obsédé par l'image, ne le font pas; et à son tour son humanité qui, paradoxalement, l'a élevé au statut de divinité. Ses débuts; ses joies; ses revers et ses démons: tout peut être compris intimement dans une nation habituée à la crise et au rebond, l'espoir que demain sera un jour meilleur.

"Diego est argentin, il est à nous, et c'est ce qui manque à Messi, le sang argentin", a poursuivi Julio. «Il est né en bas, il a absorbé toute l'essence du potrero argentin (football de rue informel). Vous ne pouvez pas comparer Maradona à Messi, vous ne pouvez pas, mais il est le meilleur que nous ayons aujourd'hui et nous devons prendre soin de lui comme ils ne l'ont pas fait avec Maradona. S'il vous plaît!"

"Un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous a quittés mais il n'est pas parti, car Diego est éternel", a écrit Messi lui-même en hommage à son ancien entraîneur argentin. Julio, cependant, est convaincu qu'une fois les larmes sèches, le sorcier de Barcelone a en tête un autre hommage plus approprié.

"Cette Coupe du monde que nous avons laissée avec Messi, il va la donner à Maradona, qui voulait le voir comme un champion", a-t-il ajouté. «Laissez-le faire pour Maradona, et pour tous les Argentins, car Maradona, c'est l'Argentine.»

Rauque, émouvante et pourtant pleine de célébrations pour une vie bien vécue, Buenos Aires a célébré comme il se doit la plus grande de ses idoles.