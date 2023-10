Messi et Ronaldo, la bataille est finie ? L’avis de l'Argentin

Après avoir conquis son 8e Ballon d’Or, Lionel Messi s’est exprimé au sujet de son vieux rival Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi est allé chercher lundi soir son 8e Ballon d’Or. C’est un record absolu et c’est trois de plus que son plus célèbre concurrent, Cristiano Ronaldo. Vu que les deux génies sont proches de la fin de leur carrière, peut-on dire que la bataille est désormais scellée ?

« On est tous les deux de grands compétiteurs »

« Ce fut une très bataille, entre guillemets, au niveau sportif, a déclaré La Pulga, approuvant l’idée que ce bras de fer fait partie du passé désormais. Nous nous sommes nourris de cette rivalité mutuellement, car nous sommes tous deux de grands compétiteurs. Lui aussi, a toujours voulu tout gagner, tout le temps. »

L’ancien parisien a déclaré qu’il a beaucoup apprécié cette époque où lui et CR7 se tiraient constamment la bourre : « Ce fut une période très agréable à vivre pour nous deux et pour tous les gens qui aiment le football ».

L'article continue ci-dessous

Pour finir, Messi s’est dit fier du fait que lui et Ronaldo aient été au sommet pendant si longtemps : « Je pense que nous avons beaucoup de mérite d’être parvenus à nous maintenir au sommet pendant longtemps. Parce que comme on dit, c’est facile d’y arriver. Ce qui est difficile, c’est d’y rester. Et nous sommes restés au sommet pendant dix, quinze ans. C’est très difficile de tenir à ce niveau-là et c’est spectaculaire. Et je pense que ça reste un bon souvenir pour tous ceux qui nous ont suivis ».