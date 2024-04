Messi et Arsenal, les incroyables révélations

L'ancien agent de Lionel Messi, Fabian Soldini, a révélé que le meilleur joueur de l'histoire du football avait été tenté de rejoindre Arsenal.

Messi, huit fois Ballon d'Or, termine sa carrière en Floride avec l'Inter Miami, soutenu par David Beckham, pour lequel il a marqué sept buts et délivré quatre passes décisives en huit matches cette saison.

L'Inter avait devancé le FC Barcelone et une offre importante de l'Arabie saoudite pour le recruter sur un transfert gratuit depuis le Paris Saint-Germain l'été dernier, et les chiffres d'audience d'Apple en MLS depuis son arrivée sont hors norme. Le joueur de 36 ans a été très sollicité tout au long de sa carrière et Arsenal a tenté de prendre le dessus sur la concurrence avant son arrivée à Barcelone, comme l'a révélé Soldini dans une interview accordée à Marca.

'Il a été tenté'

"Il a été tenté d'aller à Arsenal, mais il n'y est pas allé", se souvient Soldini à propos de l'époque où les Gunners ont recruté Cesc Fabregas à La Masia, en 2003. "Je me souviens du jour où Cesc a demandé à partir. On a aussi demandé à Messi de partir, mais [finalement] il n'a pas voulu partir."

Messi a inscrit 672 buts et 303 passes décisives en 778 matches avec les Blaugrana, ce qui constitue un record pour le club. Il a remporté 10 Ligas et quatre Ligues des champions avec le club, et était largement considéré comme le meilleur joueur du monde lorsqu'il est parti gratuitement pour le PSG en 2021. Bien qu'il ait joué pour son troisième club - et le quatrième si l'on compte les Newell's Old Boys dans sa jeunesse - Messi n'a jamais coûté d'indemnité de transfert à qui que ce soit.