Messi donne enfin sa version sur son séjour au PSG !

La superstar argentine est également revenue sur son départ du Barça, qu'il a qualifié d'« étrange » compte tenu des circonstances.

Le joueur de 38 ans n'a plus joué devant des supporters au Camp Nou depuis avant la pandémie mondiale, laissant un goût amer chez de nombreux fans barcelonais, et chez le joueur lui-même, qui n'a pas eu l'occasion de faire ses adieux. Dans une interview accordée à Sport, Messi a expliqué qu'avec le recul, il apprécie davantage son parcours au Barça.

« Tous ces moments me manquent énormément. Je les apprécie peut-être plus maintenant qu'au moment des faits, à cause du rythme effréné et de la pression constante d'enchaîner les matchs, de penser sans cesse au suivant sans pouvoir savourer l'instant présent. Aujourd'hui, avec le recul, après quelques années, c'est beaucoup plus agréable. »

Messi se confie sur son départ de Barcelone

Messi devait prolonger son contrat avec Barcelone en août 2021, un accord ayant été trouvé avec le club pour deux années supplémentaires. Cependant, à son retour de vacances, Messi a été informé que Barcelone retirait son offre de prolongation et qu'il partirait libre de tout contrat.

« Je crois que je vous en ai déjà parlé. J'ai eu un sentiment étrange après mon départ, à cause des circonstances, parce que j'ai fini par jouer mes dernières années sans supporters, à cause de la pandémie. Après avoir passé toute ma vie là-bas, je ne suis pas parti comme je l'avais imaginé, comme je l'avais rêvé. »

« J'avais imaginé, comme je l'ai dit, jouer toute ma carrière en Europe, à Barcelone, et ensuite, oui, venir ici comme je l'ai fait, parce que c'était mon plan, ce que je voulais. Et bien, les adieux ont été un peu étranges aussi, à cause de la situation, à cause de tout. Mais bon, je pense que l'affection des supporters sera toujours là, pour les raisons que j'ai évoquées, pour tout ce que nous avons vécu ensemble. »

Arrivé à Paris quatre jours plus tard pour signer un contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain, Messi semblait déstabilisé durant son passage au Parc des Princes, malgré des moments de génie et des statistiques solides. Il expliqua qu'il se remettait encore mentalement du choc de son départ de Barcelone.

« On pourrait croire que Paris était un enfer, mais ce n'était pas le cas. Si je dis que je n'ai pas passé un bon moment, c'est parce que je n'étais pas heureux de ce que je faisais et de ce que j'aime faire : jouer au football, le quotidien, les entraînements, les matchs. Je ne me sentais tout simplement pas bien. Mais honnêtement, nous avons vécu une expérience formidable en famille. La ville est spectaculaire, nous avons adoré. C'était la première fois que nous quittions Barcelone, et tout était nouveau pour nous, ce qui a rendu la transition difficile, car ce n'était pas dû à une blessure ; c'est arrivé comme ça. »

« Mais la vérité, c'est que je n'étais pas heureux de ce que j'aime faire au quotidien. Et ici, oui, on s'en sort bien, on apprécie la ville, notre vie quotidienne. Comme je le disais, c'est une vie très similaire à celle que j'avais à Castelldefels, avec le club à proximité, l'école des enfants tout près, tout est facilement accessible et pratique. On vit à l'écart de la ville, ce qui est magnifique, mais la circulation est infernale. »