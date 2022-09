Messi dévoile la sélection qui l'impressionne le plus

L'équipe nationale argentine vit un bon moment depuis qu'elle s'est qualifiée sans problème pour les éliminatoires de la Coupe du monde.

Elle est actuellement l'une des équipes candidates au titre de championne du monde au Qatar. A quelques semaines du début du tournoi, le double champion du monde continue d'avoir des matchs de préparation pour arriver confiant et bien physiquement au Mondial.

Vendredi dernier, les Sud-Américains ont affronté le Honduras en match amical. Et les Catrachos ont perdu contre les Argentins avec des buts de Lionel Messi et Lautaro Martínez. Dans une interview pour TUDN, l'actuelle star du Paris Saint-Germain a mis en avant les qualités de l'équipe nationale mexicaine et a clairement indiqué qu'affronter la Tricolore sera difficile en raison du système de jeu géré par l'équipe nationale.

"Il est très important de commencer par une victoire. Ensuite vient le Mexique, un grand rival qui joue très bien au football. Nous les avons déjà affrontés plusieurs fois en Coupe du monde et nous savons qu'ils jouent très bien, mais nous ne pensons pas plus que cela, nous devons y aller match par match. Je pense que nous avons mis en place une bonne équipe, très forte et nous savons comment jouer chaque match. La plus grande différence est d'avoir la chance de gagner la Copa América. La Coupe du monde est très difficile, les petites équipes peuvent vous éliminer du tournoi, mais cette équipe est là pour rivaliser et battre n'importe qui".

En outre, l'Albiceleste compte 34 matchs sans connaître la défaite, 23 victoires et 11 matchs nuls. La dernière fois que l'équipe argentine a perdu un match, c'était en demi-finale de la Copa América lors de l'édition 2019, lorsqu'elle s'est inclinée face au Brésil avec des buts de Gabriel Jesús et Roberto Firmino.