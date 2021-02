Messi dément la rumeur PSG et attend la fin de la saison pour se décider

Goal a appris que l'Argentin n'a encore discuté avec personne à Paris, et que ce n'est qu'à l'issue de la saison qu'il décidera de son futur.

Alors que des rumeurs continuent de circuler à son sujet, Lionel Messi n'a pris contact avec personne du PSG ou de Manchester City ou de tout autre club et attend jusqu'à la fin de la saison pour décider s'il restera à Barcelone ou s'il partira. Goal est en mesure de l'affirmer.

Le contrat de Messi expire cet été et il a été lié à plusieurs grands clubs européens, y compris les champions de France et l'actuel leader de la PL. Cependant, parler de discussions avec le PSG est prématuré, car Messi n'a pas eu de contact avec le club français, et n'a parlé à aucun joueur ni au nouveau coach de l'équipe, Mauricio Pochettino. Il n'y a pas eu non plus d'approche avec Man City ou d'autres prétendants éventuels.

Messi est surtout focalisé sur sa saison avec le Barça et attend la fin de l'exercice pour décider quoi faire pour son avenir. S'il est disposé à prolonger ou pas son contrat avec Barcelone, où il a passé toute sa carrière professionnelle.

Goal sait de source sûre que Messi est lassé par ses bruits de coulisses constants et dit que ce sera lui qui s'exprimera à la fin de la saison pour déclarer où il jouera dans la campagne 2021-22, et personne d'autre.

Il est actuellement libre de parler à des clubs non espagnols, son contrat expirant cet été - les joueurs sans contrat à la fin de la saison peuvent discuter avec des équipes étrangères à partir du 1er janvier - mais l'intéressé a choisi de ne pas le faire.

Cela fait plusieurs mois que Messi est au centre de tous les débats. Depuis qu'il a tenté de forcer son départ de Barcelone en activant une clause de son contrat qui lui aurait permis de partir gratuitement. Cependant, il n'a pas pu se libérer et après plusieurs jours d'incertitude, La Pulga a finalement révélé en exclusivité à Goal qu'il resterait à Barcelone pour la saison 2020-21.

Un point d'interrogation supplémentaire a été généré par les élections présidentielles de Barcelone, après la démission de Josep Bartomeu avec qui Messi avait une relation très compliquée. Joan Laporta, Toni Freixa et Victor Font sont les trois candidats, mais Goal croit savoir que Messi n'a contacté aucun d'entre eux et a l'intention de rester neutre lors de l'élection et que cela n'aura pas d'impact sur le choix ou non de rester à Barcelone. .

La situation contractuelle de Messi est récemment revenue au premier plan après que le journal espagnol El Mundo a publié des détails sur son contrat de 555 millions d'euros. Leur rapport indique que l'accord de quatre ans, signé par l'Argentin en 2017, comprend des revenus fixes et des primes qui s'élèvent à 138 millions d'euros de revenus annuels. L'international albiceleste a déjà empoché 510 millions d'euros et 45 millions d'euros supplémentaires devraient arriver au cours des six prochains mois, El Mundo affirmant que le joueur de 33 ans est le l'athlète le mieux payé de l'histoire du sport professionnel.

Barcelone a annoncé son intention d'intenter une action en justice pour cette fuite, et Goal sait que l'entourage de Messi cherche aussi à en faire de même, mais aucune plainte n'a encore été officiellement déposée.