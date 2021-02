Bartomeu dément les fuites sur le contrat de Messi

Des détails sur le contrat mirobolant de Lionel Messi à Barcelone ont été divulgués. Josep Maria Bartomeu jure que ce n'est pas par son biais.

Josep Maria Bartomeu a nié avoir divulgué aux médias les détails financiers sur le contrat de Lionel Messi à Barcelone.

Il y a eu un tollé dimanche en Espagne après les révélations du journal espagnol El Mundo qui a publié des documents divulgués détaillant le contrat du meilleur joueur du monde. On a appris que Messi perçoit des revenus fixes et des primes qui s'élèvent à 138 millions d'euros par an.

Barcelone n'a pas tardé à exprimer sa fureur et a déclaré que des poursuites judiciaires seraient engagées. À la suite de cette annonce, l'attention s'est portée sur la personne responsable des fuites. Des doigts ont été pointés en direction de Bartomeu, qui a démissionné de son poste de président de Barcelone l'année dernière, mais il a nié être responsable.

"C'est un problème très grave et il est totalement illégal de divulguer des contrats professionnels", a déclaré Bartomeu. "Parler à la télévision et porter des accusations est facile, mais ce n'est pas une blague et cela se terminera devant le tribunal. J'entends certains médias suggérer que quelqu'un du conseil sortant ou moi-même avons divulgué ce contrat. Et c'est totalement faux."

"C'est un problème très grave, il est totalement illégal de filtrer les contrats professionnels et cela se terminera devant les tribunaux car ni Barca ni Messi ne peuvent accepter que ce crime n'aboutisse à rien, a ajouté l'ancien patron blaugrana. Je ne sais pas de qui il s'agissait. En fait, dans le club, seules quatre ou cinq personnes ont accès aux contrats, tout comme les avocats de Cuatrecasas qui ont participé à la négociation et la LFP a également une copie de tous les contrats des joueurs. "

Beaucoup de dents ont grincé en apprenant que ce touche Messi, mais Bartomeu a déclaré qu'il valait chaque centime et que le club pourrait facilement se permettre de financer le contrat avant la pandémie de coronavirus.

"Le joueur mérite le montant car il génère plus que cela, à la fois pour sa contribution sportive et pour sa contribution commerciale", a déclaré Bartomeu. "Sans la crise due à la pandémie, le Barça peut facilement payer ces chiffres et ceux des autres joueurs. . "

La saga devrait durer encore un certain temps, mais le Barça espère que Messi et ses coéquipiers pourront rester concentrés alors qu'ils sont en course pour tous les trophées en cette seconde partie de saison.