"Messi, c'est Michael Jordan", l'incroyable hommage

L'équipe de Mascherano a atteint 41 points, se hissant à la cinquième place de la Conférence Est.

Après que Lionel Messi ait inscrit deux buts et délivré deux passes décisives pour mener l'Inter Miami à une victoire écrasante 5-1 contre les New York Red Bulls, l'entraîneur Javier Mascherano a déclaré que l'attaquant faisait partie d'un cercle très fermé et a souligné l'admiration des fans de Harrison, dans le New Jersey, pour l'Argentin.





« J'ai passé huit ans avec lui à Barcelone, en équipe nationale, dans les aéroports, les hôtels... Surtout dans les endroits où il ne se rend pas souvent, les gens deviennent fous », a expliqué Mascherano. « C'est lui qui génère tout cela. Je pense que l'admiration est totale, mais ce n'est pas seulement à cause du type de footballeur qu'il est. Je pense qu'il est un modèle, quelqu'un qui transcende le sport. Tous les amateurs de sport admirent des athlètes comme Messi, Michael Jordan, Rafael Nadal, des personnes qui ont marqué l'histoire de leur sport. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir assister à cela de près. »

Le manager était soulagé après la victoire, affirmant que la semaine sans match à venir serait essentielle pour permettre aux joueurs de se ressourcer après une période intense. Mascherano est bien conscient de la série de matchs marathon qui les attend après leur participation à la Coupe du monde des clubs.





« Ce fut une période difficile avec tous ces déplacements et peu de repos. Le match contre Cincinnati a reflété notre fatigue. Nous avons maintenant une longue semaine devant nous, et nous allons en profiter pour laisser les joueurs les plus fatigués se reposer », a déclaré l'entraîneur.





Il a admis que certains problèmes défensifs le préoccupaient encore :





« Si vous voulez être compétitif, vous devez être très solide en défense. Nous nous en sommes bien sortis, mais nous devons nous améliorer. »





Les Herons ont écrasé l'équipe new-yorkaise à l'extérieur grâce à deux buts de Messi et Telasco Segovia, ainsi qu'à un but de Jordi Alba, remportant ainsi leur sixième victoire lors de leurs sept derniers matchs de MLS.





Le Vénézuélien, qui a marqué deux fois ce soir-là, a exprimé son enthousiasme : « Je suis heureux d'avoir marqué ces buts, mais encore plus d'avoir remporté la victoire. Nous voulons tout gagner : la MLS, la Leagues Cup. Nous nous battrons pour les deux. Nous avons le plus grand joueur de l'histoire dans notre équipe, et avec lui, tout est possible. »