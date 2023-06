Messi, Bernardo Silva : Xavi fait le point sur le mercato

L'entraîneur catalan a exhorté tous les observateurs à se montrer patients devant la situation de Lionel Messi.

La saison n'est pas encore tout à fait terminée, mais à Barcelone comme ailleurs, le mercato est déjà dans toutes les têtes. Surtout quand l'une des recrues potentielles s'appelle Lionel Messi.

"Messi décidera la semaine prochaine"

Longuement interrogé par Mundo Deportivo, Xavi a fait le point sur la situation de son ancien coéquipier argentin, affirmant qu'il prendrait bientôt une décision pour son avenir.

"La semaine prochaine, il prendra une décision et vous devez le laisser tranquille. Au final, il décidera la semaine prochaine et maintenant il y a 200 hypothèses. Il décidera de son avenir et ici les portes sont ouvertes, il n'y a plus de débat", a déclaré l'entraîneur blaugrana.

"J'ai été très clair avec lui, avec la direction sportive, avec Mateu (Alemany, directeur du football), avec Jordi (Cruyff) jusqu'à la fin de son contrat. Nous avons également discuté avec le président des pièces qui, à mon avis, manquent et n'ont rien à voir avec cela. Que Leo rejoigne ou non. C'est indépendant de cela."

Selon l'Espagnol, la venue ou non de la Pulga n'influera pas sur le reste des joueurs recherchés : "Ça n'a rien à voir, pour moi ça n'a rien à voir. La façon dont j'imagine l'équipe l'année prochaine, que Leo vienne ou non n'a rien changé pour moi."

Bernardo Silva en cas d'échec Messi ?

Si le Parisien devait s'envoler pour une autre destination, Xavi admet qu'il apprécie également le profil de Bernardo Silva, dont les rumeurs font état d'un possible départ de Manchester City.

"Eh bien, ce serait merveilleux, mais c'est aussi un joueur de City, très difficile", a-t-il confié, malgré l'intérêt supposé du Portugais.

"Je crois que vous dites à n'importe quel footballeur dans le monde qu'il a une proposition de Barcelone et que le Barça et l'entraîneur du Barça l'aiment et il ne vous donnera pas un "non" de principe."