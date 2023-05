Messi accepte une offre à un MILLIARD

Lionel Messi a accepté une offre de contrat de la part d'Al-Hilal qui lui permettra de toucher un salaire de plus d'un milliard d'euros.

Selon Sati Aouna, de Foot Mercato, le camp de Messi a accepté une offre qui lui permettra de toucher 600 millions d'euros par an.

Messi a accepté un contrat de deux ans en Arabie saoudite, ce qui signifie qu'il touchera 1,2 milliard d'euros au total.

C'est plus du double des revenus de Cristiano Ronaldo dans l'équipe rivale d'Al-Hilal, Al Nassr.

Messi est une cible confirmée d'Al-Hilal depuis plusieurs semaines et fait l'objet de négociations en vue d'un transfert gratuit.

Al-Hilal aurait proposé à Messi un contrat de l'ordre de 400 millions d'euros par an.

Mais Aouna affirme que l'offre est en fait encore plus importante et s'élève à 600 millions d'euros par an.

Reste à savoir si ce transfert sera officiellement confirmé dans les jours et les semaines à venir.

Al-Hilal est à la lutte avec Barcelone pour la signature de Messi.

Le PSG a suspendu Messi pour deux semaines sans salaire (bien qu'il soit revenu une semaine plus tôt que prévu) après qu'il ait manqué l'entraînement au début du mois en raison d'un voyage en Arabie Saoudite.

Le voyage de Messi en Arabie Saoudite a été officiellement expliqué comme étant pour des raisons commerciales.

L'année dernière, l'Argentin est devenu l'ambassadeur touristique du pays en vue de sa candidature à l'organisation de la Coupe du monde 2030.

Mais certains journalistes, comme Rudy Galetti, rapportent que Messi a effectivement participé à des négociations de transfert avec Al Hilal en Arabie saoudite et que celles-ci se sont bien déroulées.

Messi est certain de quitter le PSG à la fin de la saison, lorsque son contrat expirera.

Un retour à Barcelone serait la préférence de Messi, mais l'offre financière de l'Arabie saoudite est beaucoup plus élevée que celle de l'Espagne.