Messi à Man City : Guardiola s'est entretenu avec la star du Barça

Avant de déposer une demande de transfert au Camp Nou, l'attaquant argentin s'est entretenu avec son ancien entraîneur.

Pep Guardiola a récemment eu des entretiens avec Lionel Messi et serait ravi de retrouver la star du à , Goal est en mesure de confirmer ces informations. Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or a assommé les pensionnaires du Camp Nou en déposant une demande de transfert et en demandant d’activer une clause de son contrat qui lui permettrait de partir gratuitement. Barcelone, cependant, insiste sur le fait qu'il a toujours une clause libératoire de 700 millions d'euros dans son contrat, qui court jusqu'en 2021, et cela devrait être une question controversée concernant sa demande de départ.

Son mécontentement découle d'une saison décevante qui a vu le Barça perdre son emprise sur le football espagnol avec la perte du titre contre le et une élimination de la dans un contexte humiliant avec une très lourde défaite 8-2 contre le en quarts de finale. Au lendemain de cette défaite, Quique Setien a été limogé mais cela n'a pas suffi à apaiser Messi, qui a ensuite eu des contacts avec Guardiola avant d'indiquer au club son désir de partir.

Pep Guardiola est très intéressé par la signature du joueur de 33 ans et Manchester City est l’un des rares clubs à disposer de la puissance financière capable d’absorber le salaire de l’international argentin. La relation entre les deux hommes reste très bonne, ayant déjà travaillé ensemble au Barça, où Messi a passé toute la durée de sa carrière senior après avoir rejoint le club en 2001. Guardiola s'est fait les dents en tant qu'entraîneur avec les Catalans et a connu un succès incroyable lors de son passage sur le banc de touche de la première équipe, qui a duré de 2008 à 2012. Il a remporté le triplé lors de sa première saison, avec six titres en 2009. Six autres ont suivi avant son départ.

Plus d'équipes

City favori, mais d'autres clubs sont intéressés

Cette génération de Barcelone est largement considérée comme l'une des plus grandes que le jeu ait jamais vu, et c'est Lionel Messi qui a dirigé l'attaque, totalisant 73 buts incroyables lors de la campagne 2011-12, qui était la dernière de Guardiola avant de se retirer pour prendre une année sabbatique. Ayant sans doute connu leurs plus grands succès ensemble, Messi est impatient de retrouver l'entraîneur après une saison qui l'a vu marquer 31 fois, un total relativement décevant - le moins de buts qu'il ait marqués en campagne depuis 2007-08.

La perspective de jouer aux côtés de son ami et compatriote Sergio Aguero à l'Etihad Stadium, ainsi que la possibilité de continuer à jouer à un haut niveau en , plairaient également à Messi. Il n'y a pas eu d'offre ferme de Manchester City et tout accord pour Messi serait extrêmement complexe compte tenu des détails financiers impliqués dans un tel transfert. , l'Inter et le font partie des autres clubs crédités d'un sérieux intérêt pour l'attaquant, qui a déjà déclaré qu'il aimerait un jour revenir jouer avec les Old Boys de Newell dans son pays natal avant de se retirer du football.