On sait pourquoi Messi a utilisé un "burofax" pour signaler qu'il quittait le Barça

La décision de Leo Messi a été communiquée par le biais d'un document de valeur probante, dans le cas où une instance judiciaire serait atteinte.

À l'époque des télécommunications, et plus encore au milieu d'une quarantaine quasi-globale, le contact via des applications de messagerie et d'appel vidéo occupe le devant de la scène pour les intéractions humaines.

Pour cette raison, un mot qui est apparu dans l'actualité peut-être la plus importante du monde du football ces dernières années a retenu notre attention: "Lionel Messi aurait communiqué via burofax à Barcelone qu'il ne continuerait pas au club."

Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le burofax est un service permettant d'envoyer des documents urgents pouvant nécessiter une preuve devant des tiers.

En d'autres termes, il s'agit d'une communication à valeur probante en cas de recours à des instances judiciaires, puisque le texte, l'émetteur, le destinataire et la date d'expédition sont accrédités.

De manière générale, il est utilisé pour les réclamations ou, comme dans ce cas, pour renouveler ou résilier un contrat. Comme Messi a pris une décision qui pourrait entraîner une longue négociation en raison de la valeur élevée de sa clause de résiliation, une clause supposée qui lui permettrait de se libérer, si la nouvelle est confirmée, le joueur aurait un dossier de plus grande valeur qu'un simple SMS du moment où il aurait rendu sa résolution publique.