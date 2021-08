Messi a atterri à Barcelone le stylo à la main

La prolongation de Leo Messi au Barça ne devrait plus tarder à se confirmer !

Ca sent la fin de la saga Messi et l'on devrait assister à un happy end. Plus d'un mois après la fin de son contrat, l'Argentin a atterri à Barcelone ce mercredi soir, après ses vacances à Miami, puis Ibiza en compagnie de son ami Luis Suarez. Le média Carrusel Deportivo dévoile des images de l'arrivée de "La Pulga" en Catalogne.

🛩️🇦🇷 Messi acaba de aterrizar en Barcelona



👉 El conjunto blaugrana espera poder oficializar el nuevo contrato de Leo antes del trofeo Joan Gamper del próximo domingo



📹 @santiovalle pic.twitter.com/zyPWmtap8o — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 4, 2021

Tout serait prêt pour le dénouement de cette aventure. Le Barça aurait d'ailleurs l'intention d'officialiser la prolongation de sa star ce jeudi, comme indiqué par Mundo Deportivo et la Cadena COPE.

Le bail dantesque qui va lier le meneur de jeu au Barça jusqu'en 2026 comportera quelques subtilités. On parle ainsi d'une importante baisse de salaire consentie par le joueur.

Messi va ainsi prolonger peu avant le Trophée Joan Gamper face à la Juve, dimanche. Histoire de bien lancer la saison d'un Barça qui revient de loin avec ses problèmes d'ordre économique.

Une attaque composée de Leo Messi, Memphis Depay et Antoine Griezmann ? On a hâte de voir ça !