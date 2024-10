Mercato, Zidane va signer dans un grand club d’Europe

Manchester United vs Brentford

Après plusieurs mois de pause, Zinédine Zidane va reprendre les activités et signer dans un géant club du Vieux continent.

Une nouvelle opportunité s’offre à l’ancien milieu de terrain de l’équipe de France depuis son départ du Real Madrid en tant que coach de la Maison Blanche. Après trois ans de chômage, Zinédine Zidane est proche de retrouver à nouveau un banc de touche.

Quel club pour Zizou ?

Légende vivante du football mondial, Zinédine Zidane a également impressionné après la fin de sa carrière de footballeur professionnel. Après plusieurs années au sein de l’équipe réserve du Real Madrid en tant que coach, le Français a pris l’équipe première en 2016 avec qui il a remporté trois Ligues des champions successives. Parti en 2018, il revint en mars 2019 avant de partir en juin 2021, un deuxième passage compliqué que le premier.

Getty

Depuis, le Ballon d’Or 1998 n’a plus signé dans un club. Zizou a jugé bon de prendre quelques années sabbatiques pour se concentrer sur ses objectifs. Mais son nom a été associé à plusieurs équipes ces derniers mois. L’ancien milieu de terrain de la Juventus et du Real Madrid a été associé au Bayern Munich après le départ de Thomas Tuchel. Aussi, l’Olympique de Marseille, l'Algérie ou encore le Paris Saint-Germain avaient aussi pensé au Français.

Zizou à Man United, c’est validé

Alors que l’équipe de France serait la priorité du champion du monde 1998, qui attend pour succéder à Didier Deschamps, Manchester United a ciblé le natif de Marseille ces derniers mois tout comme Al Nassr FC, qui voulait s’appuyer sur Ronaldo pour signer Zizou. Aux dernières nouvelles, le club anglais serait revenu à la charge pour Zidane. Selon les informations rapportées par The Sun, l’ex-coach du Real Madrid a été en contact permanent avec Manchester United (14e, 8 points) ces dernières semaines au sujet d'un transfert à Old Trafford.

Getty/GOAL

Les Red Devils ne sont pas satisfaits des résultats d’Erik ten Hag, qui n’a gagné que deux matchs en championnat cette saison contre deux matchs nuls et trois défaites après sept matchs joués. En effet, Manchester United a pensé à Zidane. Le directeur général du sport d’Ineos, Jean-Claude Blanc, a maintenu une ligne de dialogue ouverte avec Zidane, selon The Independent. Même si Zizou n’a pas encore tranché, le technicien français serait en train d’étudier l’offre et serait ouvert à une aventure en Premier League, selon Defensa Central.