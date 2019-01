Mercato - Yohan Cabaye et Alvaro Negredo libérés d'Al Nasr

Le club d'Al Nasr a annoncé que Yohan Cabaye et Alvaro Negredo avaient été libérés de leur contrat.

Arrivé l'été dernier dans le club émirati, le mileu de terrain de 32 ans va déjà quitter Al Nasr, où il s'était pourtant engagé pour deux saisons en juillet dernier. Le club a précisé sur son compte Twitter que le joueur avait été libéré de son contrat, sans en préciser la raison.

En 12 matches de championnat, l'international français (48 sélections) a marqué un but et délivré deux passes décisives sous ses nouvelles couleurs. Passé par Lille, Newcastle, Paris et Crystal Palace, Yohan Cabaye est désormais libre de s'engager dans le club de son choix d'ici la fin du mois.

L'article continue ci-dessous

L'espagnol Alvaro Negredo a également résilié. Passé notamment par Séville, Manchester City et Valence, l'attaquant de 33 ans est donc également libre.