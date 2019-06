Mercato - Une bataille OM-OL pour Valentin Rongier, capitaine de Nantes

Décidé à quitter le FC Nantes cet été, le capitaine canari Valentin Rongier a le choix entre l’OM et l’OL.

Andoni Zubizarreta va-t-il (enfin) toucher au but ? L’été dernier, déjà, le directeur sportif de l’ s’est intéressé de très près au polyvalent milieu de terrain du FC , Valentin Rongier (24 ans), mais sa direction - et surtout son ancien entraîneur, Rudi Garcia - a préféré miser sur Kevin Strootman, lequel n’a jamais réussi à convaincre depuis son arrivée en provenance de l’ et se retrouve désormais poussé vers la sortie.

L’agenda olympique des agents de Rongier

Il ne s’agit d’un secret pour personne, l’OM s’apprête à vivre un mercato compliqué en raison des restrictions imposées par l'UEFA dans le cadre du fair-play financier, et Zubizarreta devra très certainement vendre quelques joueurs avant d’espérer recruter celui du FC Nantes. Mais cela ne l’empêche pas de préparer le terrain et, selon les informations de Soccer Link, plusieurs rendez-vous auraient eu lieu avec les représentants du capitaine canari.

L’objectif ? Connaître les intentions du joueur, qui souhaite bel et bien quitter son club formateur. La porte semble donc ouverte. Mais si elle l’est pour l’OM, elle l’est également pour l’OL, qui cherche à renforcer son milieu de terrain cet été. Toujours selon nos confrères de Soccer Link, les envies de départ de Rongier n’auraient justement pas échappé au club présidé par Jean-Michel Aulas, et une réunion serait prochainement prévue entre les deux parties.

Rongier, ancien supporter de l’OL

Contrairement à Marseille, a les moyens de répondre immédiatement et favorablement aux demandes des dirigeants nantais, qui valorisent leur joueur entre 12 et 15 millions d’euros. Mais Rongier devrait avoir son mot à dire, pour services rendus. Ce sera donc en partie à lui de choisir où il souhaite poursuivre sa progression. À l’OL, qu’il supportait pendant son enfance, ou à l’OM, qui le suit depuis un long moment ?