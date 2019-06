Transferts, Strootman : «Marseille veut se débarrasser de moi»

Le milieu batave de l'OM révèle que le club olympien veut se débarrasser de lui cet été.

Transfert star de Marseille la saison dernère sous la houlette de Rudi Garcia - ex-entraîneur de l'OM et ancien boss de la Roma - Kevin Strootman (29 ans) avait connu l'entraîneur français dans la capitale italienne. Ce dernier a quitté ses fonctions récemment et le milieu batave n'est d'ailleurs pas loin de le suivre.

Strootman veut être vendu

Dans un entretien fourni ce dimanche au journal néerlandais Algemeen Dagblad, l'ancien joueur de la Louve a parlé de son futur. Un futur qui, vraisemblablement, se jouera loin de l'OM.

« Dans une discussion avec le président (Jacques-Henri Eyraud), on m'a dit que je suis très cher et difficile à conserver sans . Ils veulent se débarrasser de moi, tel est le message. »

Kevin Strootman commence déjà à filtrer ses points de chute potententiels, ayant également fait savoir qu'il n'avait pas pensé à un retour aux : « Et je ne veux pas d'un prêt, je veux une vente. »

Pour s'offrir ce joueur doté d'un grand profil à l'époque, l'OM avait dû sortir la bagatelle de 25 millions d'euros plus trois de bonus. Son salaire annuel culmine à 4,5 millions d'euros nets. Ce qui explique certaienment l'empressement de Marseille à s'en débarrasser.

Pour rappel,le nouveau coach de l'OM, André Villas-Boas était présent en conférence de presse mercredi. Arrivé pour succéder à Rudi Garcia, a notamment évoqué ses ambitions avec son nouveau club et en particulier le mercato estival à venir.

Le technicien portugais n'envisage pas de tout chambouler dans un effectif pourtant en difficulté cette saison, mais entend recruter à quelques postes bien identifiés. "Évidemment on va souffrir pour y arriver, ce groupe a besoin de changements mais pas trop. Il y a des joueurs en fin de contrat, on va voir ce qu’on peut faire. On a ciblé 2-3 postes", a-t-il ainsi confié. Strootman ne fera donc pas, a priori, partie de ses plans.