Fair-play financier - Marseille confirme un accord avec l'UEFA

L'Olympique de Marseille a confirmé avoir signé un "accord de règlement" avec l'UEFA concernant le Fair-play financier.

Comme annoncé un peu plus tôt ce mercredi par L'Equipe, l' a bien signé un "accord de règlement" avec l'UEFA à propos du Fair-play financier. Une signature annoncée par un communiqué du club. Un accord qui fait suite aux importants déficits du club ces dernières saisons, alors que l'équipe n'est pas parvenue à se qualifier pour la moindre compétition européenne cette saison.

"L’OM s'est engagé à bâtir sur le long terme un club financièrement pérenne et a toujours travaillé avec l'UEFA afin de pouvoir concilier le respect du fair-play financier avec les impératifs liés à la reconstruction d’un club."

⠀

Le communiqué complet 👉 https://t.co/L6LgNQ1Ibb pic.twitter.com/kXJeWA1Col — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 19 juin 2019

"L’OM s'est engagé à bâtir sur le long terme un club financièrement pérenne et a toujours travaillé avec l'UEFA afin de pouvoir concilier le respect du fair-play financier avec les impératifs liés à la reconstruction d’un club, est-il notamment précisé dans le communiqué. (...) Notre situation financière est aujourd’hui plus saine. Nous entendons poursuivre sur cette voie car des états financiers équilibrés constituent, avec nos ambitions sportives, l'un des piliers essentiels de notre projet."

Dans cet accord, le club s'est notamment engagé à ne pas dépasser les 30 millions d'euros de déficit pour la saison prochaine, et à avoir un budget à l'équilibre sur la période 2020-2023. Une retenue comprise entre deux et six millions d'euros (en fonction des circonstances) sera également pratiquée lors d'une prochaine participation aux compétitions européennes. Une participation lors de laquelle seuls 23 joueurs - et non 25 - pourront être inscrits.

Un accord qui arrive à un bien mauvais moment pour un club qui se doit de renforcer son effectif après une saison très compliquée marquée par l'absence de qualification européenne. Les dirigeants marseillais seront toutefois dans l'obligation de vendre dans un premier temps avant d'envisager des arrivées. Plusieurs joueurs seraient déjà sur le départ, à commencer par Morgan Sanson ou Florian Thauvin.