Mercato - Unai Emery veut garder Aaron Ramsey : "Nous avons besoin de lui"

Unai Emery va tout faire pour garder l'international gallois convoité, selon la presse française, par le PSG.

Libre de tout engagement contractuel au terme de la saison actuelle, Aaron Ramsey intéresserait le PSG selon le journal L'Equipe. Unai Emery estime cependant qu'Arsenal a besoin du joueur gallois, avec qui il affirme avoir discuté :

"Ce n'est pas facile pour Aaron, mais j'ai parlé avec lui et nous avons besoin de ses performances avec nous. Il a joué hier (mercredi) avec un bon état d'esprit, comme je le veux, et il nous a aidés, même si nous n'avons pas gagné, mais il a bien travaillé. Je suis content. J'ai aussi besoin de cette attention de sa part, pour nous aider à nous rendre à Liverpool samedi puis à Fulham. Son avenir le concerne lui et son agent. Mais par-dessus tout, je veux et il devrait avoir la volonté de nous aider", a dit le coach basque en conférence de presse après le nul concédé par son équipe face à Brighton (1-1) mercredi soir dans des propos relayés par l'Equipe.