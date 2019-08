Mercato - Un retour de Franck Ribéry en Ligue 1 vous aurait-il plu ?

Ribéry, qui a rejoint la Fiorentina, a parlé de contacts avec des clubs français cet été. Un retour de "Kaiser Franck" en Ligue 1 vous aurait-il plu ?

À 36 ans, et après 12 saisons au , "Kaiser Franck" a quitté la Bavière avec le statut de légende du club. À la différence de son compère et pendant sur l'aile droite Arjen Robben, le Français ne souhaitait pas mettre un terme à sa carrière et voulait même continuer à évoluer à un bon niveau.

Moyen-Orient, États-Unis, ...toutes les destinations ou presque ont été évoquées au sujet de Franck Ribéry. Ribéry a pris son temps pour choisir la meilleure option qui se présentait à lui. Et il a opté pour la , club historique de aux nouveaux dirigeants ambitieux. Lors de sa présentation par la Viola ce jeudi, l'international français a reconnu avoir eu des contacts avec des clubs de l'Hexagone cet été, mais qu'il privilégiait une nouvelle expérience à l'étranger, pour lui et sa famille.

Viré à 16 ans du centre de formation du LOSC, le natif de Boulogne-sur-Mer rejoint le club de sa ville natale et débute sa carrière dans les divisions inférieures, à l'USB donc, puis à Alès et au , en 2003-2004. C'est là, alors en National, qu'il est repéré par Jean Fernandez, qui lui donne sa chance en avec le . La fusée Ribéry est lancée. Des débuts fracassants en 1ère division et cinq mois seulement après son arrivée en Moselle, il rejoint . L'expérience tourne court et celui que l'on surnomme alors "Scarface" rejoint l'OM à l'été 2005, pour deux belles saisons sous le maillot olympien, encore gravées dans la mémoire des supporters marseillais.

Le joueur s'est montré ouvert à l'idée de revenir sur la Canebière. Goal sollicite donc votre avis.

Alors que Franck Ribéry évolue à l'étranger depuis 12 ans, qu'il n'a évolué que deux saisons et demie en et qu'il n'a plus porté le maillot tricolore depuis plus de cinq ans, auriez-vous aimé le voir jouer à nouveau dans le championnat de cette saison ? Votez sur le compte Twitter et la page Facebook de Goal et expliquez-nous votre choix en commentaires !

