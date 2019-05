Bayern - Ribéry : "Marseille ? Tout est possible, je suis libre"

Arrivé en fin de contrat au Bayern Munich, Franck Ribéry ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Il n'exclut pas un retour à Marseille.

Quelques jours après avoir disputé son dernier match sous les couleurs du lors de la finale de coupe d' remportée contre le (3-0), Franck Ribéry s'est exprimé dans une interview accordée à RMC Sport. L'ancien ailier de l'équipe de a évoqué plusieurs sujets comme sa longévité chez les Bavarois, mais également son ancien club, l' , et les rumeurs d'un possible retour.

Le Bayern Munich

"J'ai amené quelque chose de nouveau dans ce club. J'aime rigoler, j'aime mettre de l'ambiance dans l'équipe. Après quand il faut être présent sur le terrain je l'ai toujours fait et ça a bien fonctionné. Je ne mets pas une grande pression, je vois certains joueurs qui se mettent beaucoup de pression. C'est bien dans un vestiaire de penser à autre chose même si on sait que c'est un match très important, ça libère pas mal de joueurs. A partir du moment où j'ai bien joué et j'ai répondu présent, c'était plus facile pour moi.

"Quand je suis arrivé en 2007 au Bayern, je ne pensais vraiment pas terminer ma carrière ici. Avec le recul j'ai bien fait de prolonger parce que c'est vraiment un club formidable, c'est comme une famille. J'ai eu la chance de tout gagner avec ce club. En 2009 j'ai eu beaucoup de propositions comme le Real, le Barça, ou Manchester, c'est vrai que ça fait réfléchir."

Marseille

"J'espère [qu'ils pourront retrouver le haut niveau], c'est un grand club avec une histoire et de vrais supporters qui aiment le club. Villas-Boas ? C'est un entraîneur avec beaucoup d'expérience, j'espère qu'il va faire du bien à Marseille. J'ai passé deux bonnes années là-bas, ça a été un tremplin, c'est quelque chose de spécial. Avoir joué pour Marseille ça reste à vie. Tout est possible bien sûr, je suis libre."

Mbappé

"Il est à part. Il a quelque chose de plus que les autres joueurs. Il a tout pour réussir et faire une grande carrière. J’espère qu’il va continuer comme ça. L’essentiel, c’est qu’il soit bien entouré. L’entourage est important, ça va lui permettre de continuer à avancer. Je pense que c’est vraiment un bon petit."