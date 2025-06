Mercato : Un géant de la Liga veut mettre un bâton dans les roues de l’OL

L’OL pensait foncer sur ce défenseur sans encombre, mais un vieil amour d’Espagne vient de rebattre les cartes.

À Lyon, on travaille sans relâche pour reconstruire un effectif capable de relever les ambitions du club. Parmi les profils ciblés, celui de Junior Firpo plaît particulièrement à la direction rhodanienne. Pourtant, un concurrent inattendu vient brouiller les pistes : le Real Betis. Le club espagnol, qui a vu éclore le joueur en 2017 avant qu’il ne s’envole vers Barcelone (en 2019), veut le rapatrier.

Le Betis veut faire jouer l’émotion

Libre de tout engagement le 30 juin, Firpo ne prolongera pas à Leeds United. Et le Betis a flairé l’aubaine. D’après Estadio Deportivo, les Sévillans ont dégainé une offre concrète pour convaincre le latéral gauche de revenir dans le club de ses débuts. Un atout sentimental que le joueur ne cache plus, lui qui déclarait récemment à Marca qu’il rêve de revenir au Betis.

Le club français garde espoir, mais l'affaire s’annonce de plus en plus incertaine. Le choix final reviendra au joueur, et Lyon sait que son cœur pourrait bien pencher vers l’Andalousie. Une mauvaise nouvelle pour Paulo Fonseca et ses dirigeants, qui comptaient bien verrouiller ce dossier rapidement.