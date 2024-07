OM : Après Clauss, un flop en route vers Nice

Un indésirable de l’OM va rejoindre Jonathan Clauss du côté de l’OGC Nice.

L’Olympique de Marseille réalise un mercato très intéressant cet été. Le club phocéen a déjà, à son actif, certains des plus gros coups sur le marché des transferts. En parallèle, l’OM fait de la place pour ses nouvelles recrues au sein de l’effectif. Cela implique que plusieurs joueurs doivent quitter le navire comme c’est déjà le cas pour Jonathan Clauss. L’international français va même retrouver un autre élément, poussé à la sortie par le club, du côté de l’OGC Nice.

L’OM continue de faire le ménage

Les mouvements ne vont pas dans un sens unique dans la cité phocéenne. Si l’OM a fait venir des joueurs comme Lilian Brassier, Ismael Koné, Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Hojbjerg cet été, le club n’a pas manqué d’en libérer aussi. Ainsi, Pape Gueye (Villareal), Vitinha (Genoa), Illiman Ndiaye (Everton) et Pierre-Emerick Aubameyang (Al-Qadsiah) ont déjà quitté le navire.

L'article continue ci-dessous

Getty

Ce qui devrait, sauf surprise, être également de Jonathan Clauss, en partance vers l’OGC Nice. Ce n’est d’ailleurs pas fini puisque les indésirables de l’OM et de Roberto De Zerbi comme Ismaila Sarr, ciblé par Crystal Palace, ou encore Konrad De la Fuente sont aussi appelés à plier leurs bagages.

Konrad De la Fuente à Nice après sa signature à Lausanne ?

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2021 en provenance du Barça, Konrad De la Fuente n’a jamais pu se faire une place dans la cité phocéenne. L’international américain a d’ailleurs enchainé des prêts ces deux dernières à l’Olympiakos ainsi qu’à Eibar. Revenu sur la Canebière cet été, l’ancien pensionnaire n’entre logiquement pas dans les plans de Roberto De Zerbi.

Poussé donc à la sortie par l’OM, Konrad De la Fuente s’apprête à rejoindre Lausanne-Sport en Suisse comme le révèle L’Equipe, ce lundi. Cependant, le joueur de 25 ans pourrait ne pas jouer avec le club suisse puisqu’il devrait rejoindre Nice dans la foulée si on en croit La Minute OM. Une opération bien possible puisque Lausanne appartient au groupe Ineos, qui détient aussi le Gym et une grande partie de Manchester United.