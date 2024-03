Mercato : Un cador anglais met les bâtons dans les roues du PSG pour une piste

Le PSG se heurte à la concurrence d’un cador de Premier League sur un dossier du mercato.

Le mercato estival ne sera pas facile à vivre du côté du PSG. Le club parisien est sûr de perdre son attaquant vedette, Kylian Mbappé au terme de la saison en cours. Raison pour laquelle le Paris Saint-Germain s’active sur le marché pour lui trouver un remplaçant. Toutefois, ce n’est pas le seul objectif de Paris pour le prochain mercato. Le club francilien cible d’autres joueurs pour renforcer les autres secteurs. L’opération séduction est cependant loin d’être réussie pour le moment surtout qu’un grand club anglais se mêle d’un dossier du PSG.

Le PSG refoulé par plusieurs cibles

Orphelin de Kylian Mbappé la saison prochaine, le PSG se prépare déjà à lui trouver un remplaçant. Les deux pistes prioritaires du club parisien pour pallier le départ du Français sont notamment Rafael Leao (AC Milan) et Victor Osimhen (Naples). Mais le PSG n’aura finalement aucun des deux joueurs. Si le Portugais a fermé la porte à un départ de la Lombardie, le Nigérian est lui invité par ses compatriotes à rejoindre la Premier League.

Outre les deux anciens du LOSC, Paris a également été refroidi par Matthijs de Ligt et Dayot Upamecano qui ne souhaitent pas quitter le Bayern Munich. Par ailleurs, le club de la capitale est également intéressé par un joueur au Portugal mais devra gérer avec la concurrence d’un cador anglais.

Manchester United fonce sur une piste du PSG

En plus de la défense et l’attaque, le PSG souhaite également renforcer son entrejeu. En plus des pistes Gavi, De Jong, Guimarães et Kimmich qui est ouvert à une arrivée à Paris, le club francilien s’intéresse également à João Neves. Mais le PSG se confronte au montant de la clause libératoire du milieu de terrain portugais fixée par le Benfica qui serait de 120 millions d’euros.

Alors que Paris peine à sortir le chéquier, le Daily Mirror nous apprend que Manchester United serait prêt à casser sa tirelire pour le jeune joueur de 19 ans. A en croire le média anglais, le nouvel actionnaire des Red Devils, Jim Ratcliffe, aurait déjà donné son accord pour finaliser le transfert de João Neves. Encore une cible qui risque d’échapper au Paris Saint-Germain.