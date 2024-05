Mercato, un Bleu ouvre la porte à un retour en Ligue 1

Un international français a ouvert la porte à un retour en Ligue 1, dimanche.

C’est une fin de saison particulière dans les cinq grands championnats. Elle est marquée notamment par des adieux dans plusieurs clubs. Des adieux effectués en plus par des internationaux français pour la plupart. On peut citer par exemple les cas de Kylian Mbappé avec le PSG, Olivier Giroud avec l’AC Milan et probablement celui d’Adrien Rabiot avec la Juventus. S’il n’y a qu’Olivier Giroud qui a rejoint officiellement son nouveau club (Los Angeles FC) parmi les trois, un autre Tricolore a ouvert la porte à un retour en France, ce dimanche.

Benjamin Pavard pense à un retour en Ligue 1

Après son annonce de départ du PSG, Kylian Mbappé devrait rejoindre sans doute, le Real Madrid. L’international français va donc quitter la Ligue 1 pour la première fois depuis ses débuts avec l’AS Monaco en 2015. Mais le départ du Bondynois du championnat français pourrait être comblé par le retour d’un autre Bleu en l’occurrence, Benjamin Pavard. Ancien joueur de Lille, le défenseur français, sous contrat avec l’Inter Milan, pense à un retour chez les Dogues à l’avenir.

« J'ai un petit goût amer parce que c'est mon club de cœur. J'ai passé 10-11 ans là-bas, c'est une ville particulière. C'est quelque chose qui pourrait me plaire. Après, est-ce que c'est possible, ça je ne sais pas. Je n'y pense pas actuellement parce que j'ai 28 ans et que je suis à l'Inter », avoue-t-il dans un entretien avec Adil Rami, passé également par le LOSC, sur Téléfoot.

Le message de Pavard au LOSC

Formé au LOSC, Benjamin Pavard n’a passé qu’une saison en équipe première (2015-2016) avant de rejoindre Stuttgart en Bundesliga. L’international français a connu après le Bayern Munich avant de rejoindre l’Inter Milan l’été dernier. Le champion du monde 2018 a d’ailleurs réalisé une première saison de bonne facture avec les Nerrazurri, ponctuée par un titre de champion de Serie A. Pour autant, Benjamin Pavard a toujours espoir de rejouer sous les couleurs du LOSC.

Mais, le défenseur de 28 ans, ne souhaite pas revenir en Ligue 1 au soir de sa carrière. « J'ai encore d'autres objectifs à accomplir. Par contre, ce qui est certain, si je retourne là-bas, ce n'est pas en mode retraite. C'est mon club de cœur, je veux être capitaine d'un club et pourquoi pas à Lille ? On ne sait jamais dans le football mais ça pourrait me plaire », confie Benjamin Pavard.