Mercato, un ancien Bleu évoque un retour en France

Un ancien international français a ouvert la porte à un retour dans l’Hexagone cet été.

C’est une fin de saison un peu particulière pour les joueurs français. Plusieurs d’entre eux ont annoncé leur départ de leurs clubs respectifs à quelques semaines de la fin de la campagne 2023-2024. C’est le cas notamment des internationaux Kylian Mbappé (PSG), Olivier Giroud (AC Milan) et même d’un ancien Bleu en l’occurrence, Raphael Varane (Manchester United). Ce dernier justement, a évoqué un retour en Ligue 1 lors du prochain mercato, ces dernières heures.

Raphael Varane quitte Manchester United de la meilleure des manières

Raphael Varane quitte Manchester United la tête haute. Alors qu’il a annoncé son départ depuis plusieurs semaines, le défenseur français a remporté la FA Cup lors de son dernier match avec les Red Devils, samedi. Un trophée qui boucle trois saisons de gloires et de déceptions de l’ancien joueur du Real Madrid en Premier League pour son plus grand plaisir.

« C’était mon dernier match avec Manchester United. J’ai dû me battre pour revenir de blessure, je l’ai fait pour mes coéquipiers, pour les fans et je suis très heureux d’avoir pu revenir à temps pour les aider. On n’a rien lâché, ce n’est que du bonheur. Je repars avec le cœur serré parce que j’ai fait beaucoup de belles rencontres. J’ai vécu dans cette culture qui m’a beaucoup plu, cette passion pour le football. Quand on aime le foot, on est obligé d’aimer le foot anglais », a-t-il déclaré au micro de BeIN Sports.

Varane envoie un message à Lens

Désormais libre de tout contrat, Raphael Varane ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts. Ces dernières semaines, un retour du champion du monde 2018 à Lens était évoqué dans les médias. L’entraineur lensois, Franck Haise, a même ouvert la porte à une arrivée du Tricolore dans son club formateur. Et pour Raphael Varane, c’est également une possibilité.

« Mon avenir ? Je ne sais pas encore, je vais prendre le temps de la réflexion. J’étais focalisé sur le fait de revenir à temps pour la finale, maintenant je vais prendre le temps pour me ressourcer et penser à mon avenir, Tout est possible, je suis en fin de contrat, c’est la première fois dans ma carrière. Je vais prendre le temps de bien me poser pour réfléchir », a confié l’ex-international français.