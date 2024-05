Un entraineur de Ligue 1 fait les yeux doux à Varane

Un entraineur de Ligue 1 a fait un appel du pied à Raphael Varane, vendredi.

Cette fin de saison est particulière pour plusieurs clubs européens et surtout pour les internationaux français. Il y a une semaine, Kylian Mbappé annonçait son départ du PSG cet été. Il a été suivi trois jours plus tard par Olivier Giroud dont la signature à Los Angeles en provenance de l’AC Milan est déjà officielle. Quelques heures plus tard, c’était au tour d’un ex-international français, Raphael Varane notamment, d’annoncer son départ de Manchester United. Il n’en a pas fallu beaucoup pour que ce dernier puisse susciter de l’intérêt en Ligue 1.

Raphael Varane annonce son départ de Manchester United

Raphael Varane et Manchester United, c’est terminé. Le défenseur français va ne prolongera pas avec les Red Devils, trois ans après son arrivée en Angleterre. Il y a trois jours, le champion du monde 2018 annonçait dans une vidéo sur les réseaux sociaux, à l’instar de Mbappé et Giroud, son départ de Manchester.

« À vous, supporters de Manchester United. J’ai passé des années incroyables à jouer pour ce club spécial et à porter ce maillot. La première fois que je suis allé à Old Trafford en tant que joueur de Manchester United, c’était fou. L’ambiance était incroyable. Je suis tombé amoureux du club et des fans. Vous devez jouer pour MU pour comprendre tout ça. Pour mes enfants et moi, cet endroit restera spécial. Malgré le fait que nous ayons eu une saison difficile, je suis positif pour le futur du club. Les nouveaux propriétaires arrivent avec un plan clair et une grande stratégie. Je vous verrai à Old Trafford pour vous dire au revoir lors du dernier match de la saison à domicile. Ce sera sûrement un jour très émouvant pour moi », déclarait l’ancien joueur du Real Madrid dans son message d’adieu aux supporters mancuniens.

Franck Haise drague ouvertement Varane pour un retour à Lens

Le départ de Raphael Varane de Manchester United, qui l’a officialisé juste après, était pressenti depuis plusieurs mois. Mais l’ancien international français ne compte pas encore raccrocher, lui qui a mis fin à sa carrière internationale après le Mondial 2022. Ça tombe bien puisque le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid intéresse en Ligue 1 notamment du côté de Lens. En conférence de presse ce vendredi en prélude au match contre Montpellier (dimanche, 20h), Franck Haise a ouvert la porte à un retour de Raphael Varane dans son club formateur qu’il a quitté en 2011.

« Évidemment que Raphaël Varane peut m'intéresser, par ses qualités de joueur, par ses qualités de leader, par ses qualités humaines, par tout ce qu'il représente et par tout ce qu'il est encore capable de donner j'en suis certain. Ensuite, les aspects financiers ne dépendent pas que de moi mais s'il devait y avoir une possibilité je serai l'entraîneur le plus heureux », a laissé entendre le technicien français.