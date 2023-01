Mercato : Tottenham officialise l'arrivée de Danjuma

Ce mercredi, Tottenham a officialisé l'arrivée d'Arnaut Danjuma en prêt en provenance de Villarreal.

Alors qu'il était annoncé du côté du Stade Rennais ou encore d'Everton, Arnaut Danjuma a finalement choisi de rejoindre le Nord de Londres. Ce mercredi, le club de Tottenham a mis fin à des rumeurs qui couraient depuis plusieurs jours en officialisant l'arrivée de l'international néerlandais (6 sélections, 2 buts) sur ses réseaux sociaux. Auteur de 6 buts en 17 matches toutes compétitions confondues avec Villarreal, l'attaquant de 25 ans est prêté jusqu'à la fin de la saison aux Spurs, sans option d'achat.

Tottenham recrute Danjuma en prêt

Malgré les 40 buts inscrits par le club anglais en Premier League cette saison, les dirigeants ont choisi d'apporter du soutien à Harry Kane sur le front de l'attaque. En effet, Heung Min Son, Dejan Kulusevski et Richarlison ne cumulent que 6 buts à eux trois en championnat, l'arrivée de Danjuma leur permettra peut-être de hausser leur niveau de jeu face à la concurrence.

De son côté, l'attaquant néerlandais fait son retour en Angleterre après un passage à Bournemouth (2019-2021), marqué par une première saison cauchemardesque en Premier League (0 but en 14 matches) marqués par plusieurs blessures dont une fracture du pied. Sa deuxième saison, en Championship, s'était avérée beaucoup plus prolifique avec 15 réalisations et 7 passes décisives en championnat.