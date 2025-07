Mercato : Ter Stegen et le Barça, divorce acté !

La séparation entre Ter Stegen et le FC Barcelone semble inévitable… mais le gardien allemand n’a pas encore dit son dernier mot.

Après une décennie passée en Catalogne, Marc-André ter Stegen semble vivre ses dernières heures au Barça. Le portier allemand, arrivé en 2014 en provenance de Mönchengladbach, n'entre plus dans les plans du nouvel entraîneur Hans-Dieter Flick. L’Allemand de 33 ans, désormais doublé dans la hiérarchie par Joan Garcia, pourrait être prié de faire ses valises dans les prochaines semaines.

Ter Stegen mis à l’écart

D’après les informations relayées par le quotidien sportif catalan Sport, le gardien allemand s’est entraîné à part du groupe ce mardi matin. Alors que le reste de l’effectif du Barça, soit 36 joueurs, avait rendez-vous pour des tests médicaux et une séance collective, Ter Stegen a préféré travailler seul en salle. Un choix révélateur d’une situation de plus en plus tendue entre les deux parties.

Arrivé cet été en provenance de l’Espanyol, Joan Garcia sera le nouveau titulaire dans les cages catalanes devant Wojciech Szczesny. Flick, qui souhaite tourner une page, ne semble plus miser sur l’expérimenté portier. Reste que Ter Stegen ne se montre pas pressé de partir, malgré le signal clair envoyé par son club.

L'article continue ci-dessous

Si une séparation semble en cours, le gardien allemand n’a, pour l’instant, exprimé aucun souhait de départ. L’incertitude demeure quant à son futur point de chute, lui qui possède encore de belles années devant lui. Mais l’entraînement en solitaire pourrait bien marquer le début d’une rupture consommée avec le FC Barcelone.