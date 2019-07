Mercato - Teji Savanier s'engage avec Montpellier (officiel)

Le milieu de terrain nîmois, âgé de 27 ans, quitte Nîmes et retrouve son club formateur après une première saison réussie en Ligue 1.

C’était une rumeur depuis le début de ce mercato, mais c’est désormais officiel. vient d’annoncer ce mardi l’officialisation du milieu de terrain de 27 ans, Teji Savanier, en provenance de Nîmes.

Pour sa première saison en , le nîmois avait impressionné en terminant meilleur passeur de la saison avec 13 réalisations en 32 rencontres devant Nicolas Pepe ( ) et Angel Di Maria (PSG).

Le natif de Montpellier retourne ainsi dans son club formateur où il s’est engagé pour quatre saisons. "Je ressens beaucoup d’excitation. Je languissais ce moment depuis longtemps mais aujourd’hui c’est fait. Je suis très heureux et très fier de porter ce maillot encore une fois et je remercie le MHSC et son président de me faire cet honneur", a expliqué la nouvelle recrue montpelliéraine.

De son côté, le Nîmes Olympique devrait toucher environ 10 M€ pour ce transfert mais perd encore un élément important de son effectif après le retour de prêt de Jordan Ferri (qui a également été transféré par l’OL à Montpellier) et le transfert de Rachid Alioui vers le SCO d’Angers.