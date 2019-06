OFFICIEL - Jordan Ferri (Lyon) file à Montpellier !

Prêté à Nîmes par l’Olympique Lyonnais lors de la saison passée, Jordan Ferri s’est finalement engagé en faveur de Montpellier.

57,5 kilomètres. Il s’agit de la distance à parcourir, en voiture, pour aller du Stade des Costières de Nîmes à celui de la Mosson, à . Un court trajet que vient tout juste d’effectuer le milieu de terrain Jordan Ferri, avec un petit passage par . Suite à son prêt concluant chez les Crocodiles la saison passée, le joueur de 27 ans s’est finalement engagé en faveur du MHSC, comme l’a annoncé le club pailladin ce jeudi.

En attendant Savanier ?

Il ne s’agit d’un secret pour personne, Montpellier souhaitait renforcer son milieu de terrain lors du mercato estival afin de compenser le départ plus que probable d’Ellyes Skhiri, lequel dispose d’un bon de sortie et de pistes en . C’est désormais chose faite avec Ferri, qui rejoint le MHSC pour les quatre prochaines saisons, en attendant peut-être l’arrivée d’un autre élément du NO, Téji Savanier, meilleur passeur de la saison passée.

Montpellier n’a pas été contraint de se ruiner pour s’offrir les services de Ferri puisqu’il ne lui restait plus qu’une seule année de contrat avec les Gones. La transaction se fera à hauteur de deux millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter plusieurs bonus allant jusqu'à 1,2 million. Évidemment, l’OL n’a pas oublié d’ajouter un pourcentage de 30% à la revente lors de la signature des contrats.

"Je suis très content d’être ici et j’ai hâte que la saison commence, a déclaré le milieu de terrain sur le site officiel du club. Mes objectifs en signant au MHSC sont avant tout collectifs. L’équipe sort d’une belle saison, donc le but est de confirmer et pourquoi pas voir plus haut ? J’arrive ici avec beaucoup d’ambitions" De quoi ravir les supporters...