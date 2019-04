Mercato - Montpellier intéressé par Téji Savanier ?

Montpellier serait intéressé par la venue de Téji Savanier, qui réalise une première saison de qualité en Ligue 1 sous le maillot de Nîmes.

Téji Savanier réalise une première saison réussie en , dans une équipe de Nîmes qui peut encore prétendre à une place dans le Top 10 du championnat. Le milieu a été l'auteur d'une nouvelle belle prestation ce samedi pour permettre à son équipe de dominer (2-1) en inscrivant le premier but et tirant le corner du second pour Renaud Ripart.

Co-meilleur passeur avec 11 offrandes dont neuf sur coups de pied arrêtés (seul Nicolas Pépé fait aussi bien), Téji Savanier attise les convoitises. Tout n'avait pourtant pas idéalement débuté pour le milieu de terrain de 27 ans, exclu pour un mauvais tacle sur Kylian Mbapé lors de la 4e journée puis suspendu cinq matches.

Selon Football, le principal intéressé serait le grand rival , même si plusieurs autres formations du championnat seraient intéressées par la venue du Gardois.

Montpellier est toujours en course pour se qualifier pour la prochaine après sa victoire à (3-1). Les Héraultais occupent la sixième place à trois points de Marseille, alors que la cinquième place pourrait devenir qualificative en cas de victoire du PSG en .