Mercato - Real Madrid : Christian Eriksen proposé pour 25 M€ par Tottenham ?

En fin de contrat au terme de la saison, Christian Eriksen souhaite partir libre au mois de juin, mais Tottenham a d’autres plans…

Cette fois, c’est la bonne. L’été dernier, Christian Eriksen a failli quitter , mais le club londonien s’est montré plutôt gourmand dans les négociations avec plusieurs clubs, dont le , qui a longtemps concentré ses efforts sur Paul Pogba. Finalement en vain.

L’attitude des Spurs, qui réclamaient un gros chèque pour libérer le meneur de jeu danois, n’a été que très peu appréciée. Il faut dire qu’à l’époque, Eriksen n’avait plus qu’un an de contrat. Et à la surprise générale, l’ancien joueur de l’ Amsterdam n’a pas prolongé depuis.

Eriksen refuse de prolonger

Eriksen sera donc libre au terme de la saison, et il semble (très) peu probable de le voir allonger son bail dans le North London : on lui a proposé, mais il a catégoriquement refusé. La preuve, ses dirigeants s’activent d’ores et déjà pour lui trouver une porte de sortie cet hiver.

Selon les informations de Marca, les dirigeants londoniens auraient ainsi repris le contact avec leurs homologues madrilènes en vue du mercato d’hiver. Leur proposition ? Le transfert d’Eriksen pour une somme comprise entre 20 et 25 millions d’euros.

Une très belle affaire en perspective pour les Merengue, qui ne comptent pas laisser passer leur chance, et cela malgré le début de saison plus que mitigé du Danois. Marché conclu, donc ? Pas vraiment, car le joueur a d’autres idées en tête.

Eriksen veut une grosse prime à la signature !

Il ne vous échappera pas qu’en arrivant libre de tout contrat dans la capitale espagnole, et donc gratuitement, Eriksen pourra négocier une énorme prime à la signature. Et plutôt que cet argent revienne à Tottenham, le Danois le voudrait pour lui !

Le Real semble donc avoir un accord avec Tottenham, mais il faudra également convaincre Eriksen de faire ses bagages dès le mois de janvier. Avec un gros salaire ? De meilleures perspectives sportives ? Au président Florentino Perez de jouer !