Real Madrid vs Real Sociedad

Au lendemain de l’annonce de son départ du Real Madrid, Luka Modric a déjà plusieurs options sur la table pour son avenir.

Une page se tourne au Santiago-Bernabéu. Après plus d’une décennie de gloire en blanc, une légende du Real Madrid s'apprête à faire ses adieux. Mais alors que le rideau tombe sur cette ère madrilène, le principal intéressé ne compte pas ranger les crampons. Entre ambitions sportives et choix affectifs, l’avenir de Luka Modric s’écrit déjà ailleurs. Et les possibilités sont nombreuses.