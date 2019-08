Mercato - PSG : un ultimatum fixé au Barça par Neymar et son entourage ?

Neymar et ses proches auraient demandé au FC Barcelone d'augmenter leur offre au PSG avec une date limite, ce vendredi, d'après la presse catalane.

Le feuilleton Neymar aurait pris un nouveau tournant ce vendredi avec l'apparition d'un ultimatum ce vendredi concernant un possible recrutement du . Cette date limite ne viendrait pas du mais de la star brésilienne et de son entourage, d'après Mundo Deportivo.

Ces conditions imposées par le joueur le plus cher de l'histoire (222 millions d'euros) viendraient de sa volonté de savoir le plus rapidement possible où il jouerait la saison prochaine. Le serait également en course pour sa signature, même si les Merengue auraient des réticences à propos de l'état de son pied fragilisé après plusieurs blessures.

Concernant les modalités de paiement, le Barça et ses dirigeants ne parviennent toujours pas à satisfaire les exigences de Leonardo. Un prêt payant de deux ans avec une option d'achat de deux ans a notamment été évoqué mais le PSG ne serait toujours pas favorable à cette idée.

Une nouvelle offre en approche ?

Pour la radio RAC-1, le club catalan aurait demandé un délai supplémentaire pour formuler une offre qui pourrait enfin convenir au club de la capitale. Reste à savoir si dans les faits ,cette opération complexe, qui dure depuis deux mois, va enfin aboutir.

Côté terrain, Neymar serait apte pour disputer son premier match de la saison ce dimanche au Parc des Princes face à . Pour rappel, le joueur formé à Santos avait manqué le en et les deux premières journées de . Thomas Tuchel estimait qu'il n'était pas encore prêt.