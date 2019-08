Mercato Barça / Real Madrid : le PSG souhaiterait fixer une date limite avant la fin du mercato pour le dossier Neymar

Selon les informations d'ESPN, le PSG souhaiterait fixer une date limite pour le feuilleton Neymar. Le mercato ferme le 2 septembre.

Si le mercato ferme ses portes le 2 septembre, le n'attendra peut-être pas cette date officielle pour sonner la fin du bal.

Pour le moment, la situation de Neymar est toujours gelée : la superstar brésilienne souhaite quitter la capitale française, idéalement pour retourner à Barcelone. Mais ni le Barça, dont les propositions sont incompréhensibles pour les décideurs parisiens, ni le n'ont trouvé de terrain d'entente avec Paris. La , troisième écurie entrée dans la danse, ne serait pas encore passée à l'offensive.

Toujours est-il que c'est bien le PSG, via Leonardo, qui a les clés dans ce grand feuilleton de l'été. Et au vu du timing, le directeur sportif du club de la capitale pourrait fixer une deadline aux courtisans de Neymar. C'est ce qu'indique le média ESPN, expliquant qu'en interne, certains dirigeants penseraient à stopper les négociations.

Une réflexion basée sur deux axes : le premier concerne la fin du mercato parisien. En cas de départ de Neymar, le PSG souhaite avoir la latitude nécessaire pour se retourner, avec un joueur de très haut niveau pour le remplacer quantitativement (Dybala), mais également d'autres dossiers d'envergure à gérer (gardien, latéraux). Or, tous ces dossiers demandent du temps. Les droits d'image d'un joueur comme Dybala compléxifient son transfert.

Le second axe ramène Thomas Tuchel et son équipe à l'essentiel, le terrain. Plusieurs joueurs de l'effectif attendent avec impatience l'issue de ce feuilleton, à l'image de Kylian Mbappé, qui ne s'en est pas caché, reconnaissant publiquement sur Canal + que le PSG "n'est pas la même équipe" avec ou sans Neymar. Ce n'est donc pas seulement son image, ses finances et l'ego de son propriétaire que le PSG joue dans les jours à venir, mais tout simplement son niveau de compétitivité pour cette saison 2019-20. Leonardo et Doha suivent cette logique depuis le départ. Ils la suivront jusqu'à la fin. Une fin qu'ils décideront d'eux-mêmes.