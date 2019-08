PSG : Le Real Madrid demande des garanties pour le pied de Neymar ?

Les Merengue auraient des inquiétudes concernant Neymar et aimeraient être sûr que son pied ne présentera plus de risque de blessure.

Alors que le mercato ferme ses portes le 2 septembre prochain, le cas Neymar n'est toujours pas réglé. Et le pourrait rapidement se retrouver seul sur le dossier puisqu'à en croire les informations de ESPN, le PSG aurait fixé une date limite au FC Barcelone afin de passer à l'acte et formuler une offre convaincante pour recruter le Brésilien. De son côté, la Casa Blanca aurait débuté les négociations avec le PSG selon Marca.

Les Merengue sont donc bel et bien intéressés par Neymar et aimeraient bien évidemment chipper le Brésilien au nez et à la barbe de l'éternel rival, le . Mais lors des deux dernières saisons, l'ancien attaquant du Barça a manqué plusieurs mois de compétition en raison de blessures et notamment celle à son pied, contractée la première saison lors du Classico face à l'OM puis la seconde saison en contre .

Une clause pour son pied ?

Si plusieurs rumeurs concernant des offres du Real Madrid ont fuité et notamment celle comprenant James Rodriguez, Keylor Navas, Gareth Bale et 100 millions d'euros, le Real Madrid prendrait son temps pour une seule et bonne raison : la santé de Neymar. En effet, selon les informations de Marca, le club madrilène aurait des doutes qui concerneraient plus l’aspect physique que les plans sportif ou financier pour le Brésilien.

Le Real Madrid aurait des incertitudes et le pied droit du Brésilien ferait débat dans le club espagnol. De son côté, le PSG serait conscient que les blessures à répétition au pied de Neymar ne facilitent pas le départ de ce dernier. Les Merengue voudraient donc se protéger vis à vis de ce potentiel danger. Le quotidien espagnol n'évoque pas des examens médicaux plus poussés mais bel et bien la possibilité de mettre une clause concernant la santé de Neymar.

Il est toutefois peu probable de voir le PSG, qui cède aux envies de départ de Neymar mais n'a pas écarté la possibilité de le conserver cette saison si aucune offre est satisfaisante, inclure une clause qui pourrait le voir payer le Real Madrid à l'avenir en cas de rechute du Brésilien au pied. Les jours passent, et le dossier Neymar est toujours aussi complexe.