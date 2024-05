Mercato PSG, un joueur force son départ pour l’Espagne

Après Kylian Mbappé, un autre joueur du PSG veut quitter le club pour prendre la direction de l’Espagne comme le Bondynois.

Le mercato estival sera mouvementé au sein du Paris Saint-Germain. Il y aura du mouvement dans le sens des arrivées que des départs. Tout comme Kylian Mbappé, qui serait très proche de signer en Espagne, notamment au Real Madrid, un autre joueur de la formation parisienne force ses dirigeants pour le laisser partir dans un club espagnol.

Le PSG tient sa première recrue estivale

Tout comme Kylian Mbappé qui a officialisé son départ en fin de saison, le gardien de but costaricien, Keylor Navas, a aussi indiqué qu’il quitte le club de la capitale française à l’issue de la campagne sportive qui vient de connaître son épilogue. Si Paris continue de chercher le remplaçant du Bondynois, celui de l’ancien gardien du Real Madrid est déjà trouvé.

Getty Images

A en croire les récentes informations de L’Equipe, le Paris Saint-Germain a déjà posé sa main sur sa première recrue estivale. Et c’est un gardien de but. Si l’avenir Alexandre Letellier et Sergio Rico est dans le flou et qu’Arnau Tenas devrait partir en prêt, le PSG a jeté son dévolu sur le portier russe du FK Krasnodar, Matvey Safonov. Le club francilien estime que le gardien de 25 ans est un pur talent, et serait prêt à verser les 20 millions d’euros pour l’enrôler.

L'article continue ci-dessous

Arnau Tenas force son départ

S’il croyait être le deuxième gardien du Paris Saint-Germain après le départ de Keylor Navas, Arnau Tenas n’aura pas cette place avec la venue presque bouclée de Matvey Safonov. En effet, le portier espagnol de 22 ans ne compte pas rester au club francilien cet été.

Getty

Selon L’Equipe, l’ancien international gardien U21 espagnol (14 capes) devrait quitter le PSG cet été. L’ancien du FC Barcelone envisagerait d’aller en prêt et aurait même demandé aux dirigeants de la formation francilienne de lui trouver un point de chute, notamment dans le championnat espagnol s’il y a possibilité.

Faut-il rappeler que cette saison, Arnau Tenas a disputé 6 matchs en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. L’Espagnol a encaissé 7 buts sur l’ensemble.