Mercato PSG - Neymar : Nasser Al-Khelaïfi présent à la réunion avec le Barça ?

Selon la RAC-1, le président du Paris Saint-Germain devrait être présent pour entretenir avec la délégation du Barça qui souhaite recruter Neymar.

Ce mardi doit avoir lieue l'ultime réunion entre le et le pour parvenir à un accord ou non concernant Neymar. Au coeur d'un feuilleton depuis plus de deux mois, l'attaquant brésilien n'a toujours pas vu sa situation réglée au cours des dernières semaines.

Avec Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi devrait être présent pour discuter avec ses homologues du Barça selon la radio catalane RAC-1. Éric Abidal, Javier Bordas, André Cury et Oscar Grau sont les représentants des Blaugrana pour tenter de convaincre le PSG de laisser partir Neymar.

Comme depuis le début du mercato, les discussions bloquent sur les modalités du départ de l'attaquant brésilien, encore sous contrat jusqu'en 2022 avec le club de la capitale. Pour l'instant les différentes offres (prêt payant, prêt avec option d'achat à 170 millions d'euros) n'ont pas convaincu l'état-major parisien.

Selon le Parisien, le PSG demanderait une offre colossale pour trouver un terrain d'entente : 100 millions d'euros + Ousmane Dembélé + Nelson Semedo pour autoriser le départ de Neymar.