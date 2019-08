Mercato - PSG : 100 millions d'euros + Dembélé + Semedo pour laisser partir Neymar ?

Les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient fixé leurs conditions à leurs homologues du Barça pour autoriser le transfert de Neymar.

À moins d'une semaine de la fin du mercato, le feuilleton Neymar qui tient en haleine la planète football rentre dans ses ultimes péripéties. Selon plusieurs médias espagnols et français, une dernière réunion doit avoir lieue ce mardi entre les états-majors du PSG et du afin de se mettre d'accord ou non sur le transfert de l'attaquant brésilien.

D'après Le Parisien, le club de la capitale aurait en tout cas demandé une offre précise pour laisser partir le joueur encore sous contrat jusqu'en 2022 : 100 millions d'euros en plus de deux joueurs : Ousmane Dembélé et Nelson Semedo.

La réunion prévue ce mardi est organisée à Paris avec les présences d'Éric Abidal, Javier Bordas et Oscar Grau pour le Barça. Du côté du PSG, Nasser Al-Khelaïfi devrait être de la partie avec son directeur sportif, Leonardo.

L'article continue ci-dessous

Reste à savoir si le Barça cédera aux exigences du PSG. Jusque-là, les opérations proposés par le club catalan (Prêt avec option d'achat obligatoire à 170 millions d'euros notamment) n'ont pas donné satisfaction à Leonardo. De plus, l'Émir du Qatar ne voudrait pas vendre Neymar. Une circonstance de poids qui pourrait obliger l'ancien joueur de Santos à rester une saison de plus en .

Tuchel : "Leonardo sait que je veux le garder"

Côté terrain, Thomas Tuchel ne sait toujours pas s'il pourra compter sur le Brésilien pour affronter Metz vendredi. Privé d'Edinson Cavani et de Kylian Mbappé, tous les deux blessés pour trois semaines minimum, l'entraîneur allemand est dans l'incertitude.

"Régler le cas Neymar plus vite ? Cela a toujours été le but. Fermer ce dossier le plus vite possible. Leonardo sait que je veux le garder. Mais cela ne dépend pas que de lui. La situation n'est pas très claire. Si on le verra contre Metz ? Ce n'est pas que ma décision", avait indiqué l'ancien coach de Dortmund après la victoire face à dimanche (4-0). Pour rappel, Neymar n'a joué aucun match officiel cette saison ni de rencontre de préparation en Asie, au cours du mois de juillet.