Piqué : "Les joueurs du Barça seraient ravis de voir Neymar revenir"

Gerard Piqué l'a confié à la presse espagnole : il serait ravi si Neymar revenait à Barcelone avant la fermeture de la fenêtre du mercato estival. Et il serait loin d'être le seul...

Neymar au Barça, cette fois ça chauffe !

Le Brésilien devrait quitter le cet été et aux dernières nouvelles, les Catalans sont les favoris pour décrocher sa signature, même si le est également intéressé.

"Bien sûr, nous aimerions qu'il revienne", a déclaré Piqué à Télévision Espanola. "Mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Nous laissons cela entre les mains de ceux qui décident [de ces choses] et à partir de là, nous verrons dans quelques jours."

L'attitude de Neymar a souvent été mise en cause, mais Piqué estime qu'il s'est comporté de manière irréprochable pendant toute la saga, alors que d'aucuns estiment qu'il aurait dû aller au clash avec le PSG ou au moins montrer plus ostensiblement son envie de partir. "Il a beaucoup réfléchi à tout et il a tout bien fait", a déclaré Piqué de son côté.