Tebas, Messi est essentiel à la Liga, pas Cristiano Ronaldo et Neymar"

Avec les rumeurs concernant un retour du Brésilien en Espagne, le patron de la Liga a affirmé qu'il n'est pas aussi vital que l'Argentin.

Le feuilleton Neymar est encore loin d'être fini. En et en , tout le monde est en alerte concernant la moindre nouveauté pour le futur de l'international brésilien. Un retour en est toujours envisageable. Dans une interview accordée à Marca, le président de la Liga a avoué qu'il aimerait un retour de Neymar, un très grand joueur, dans son championnat, mais que cela n'a rien de vital ni sportivement ni économiquement.

"Oui, bien sûr j'aimerais que Neymar revienne. Avec ses qualités, il figure parmi les trois meilleurs joueurs du monde. Ce serait très important pour la s’il revenait, bien que cela ne soit pas déterminant pour la ligue espagnole. Ce qui nous caractérise, c’est que nous jouons 10 mois par an, avec 20 clubs qui se jouent les uns contre les autres et suscitent passion et joie chaque week-end pour les fans d’Espagne et du monde entier", a commenté Javier Tebas.

"Le Real et le Barça ont les moyens de s'offrir Neymar"

"Un joueur comme Neymar vous donne une audience dans les pays qui le surveillent, mais ce n'est pas un élément essentiel, pas même Cristiano Ronaldo. Lionel Messi, par contre, est un élément essentiel car il est l'héritage de la Liga", a ajouté le président de la Liga qui avait déjà assuré cela par le passé lorsque l'international portugais et le Brésilien avaient quitté le championnat espagnol, afin de ne pas se montrer alarmiste sur l'attractivité de son championnat.

Cet été, le et le , qui sont toujours en course pour s'attacher les services de Neymar, ont déjà beaucoup recruté. Les Merengue ont notamment signé Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao et Rodrygo, le tout pour plus de 300 millions d'euros tandis que le Barça a également acheté Antoine Griezmann et Frenkie De Jong, ce qui a coûté environ 200 millions d'euros. Le FC Barcelone et le Real Madrid n'ont donc peut-être pas les moyens de céder aux exigences du PSG.

Javier Tebas de son côté considère que le Real Madrid et le FC Barcelone ont les moyens de s'offrir Neymar, mais ne peut pas prédire s'ils vont réussir ou non et s'ils sont prêts à faire venir le Brésilien à tout prix : "S'ils sont intéressés à signer [Neymar], c'est parce qu'ils peuvent se le permettre. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire parce qu'il y a beaucoup de facteurs que nous ignorons pour le moment".