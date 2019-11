Brésil-Corée du Sud 3-0, Coutinho et la Seleçao se redressent

Lors d’un match amical joué en Arabie Saoudite, le Brésil a pris aisément le dessus sur la Corée du Sud. Coutinho a fait parler la poudre.

Après son revers contre le rival argentin, le s’est remis sur les bons rails ce mardi en prenant largement la mesure de la . Dominateurs de bout en bout, ils l’ont emporté 3 à 0, redonnant par la même occasion le sourire à leurs supporters.

Toujours privés de Neymar, leur star incontestée, les Auriverde ont pu compter sur un Philippe Coutinho inspiré. Le milieu offensif du Bayern a trouvé la faille sur un remarquable coup franc à la 36e minute de jeu. Une superbe réalisation et à laquelle il aurait pu ajouter une deuxième en fin de match, sans l’arrêt du gardien adverse (81e).

L'article continue ci-dessous

FIM DE PAPO! A #SeleçãoBrasileira encerra 2019 com vitória sobre a Coreia do Sul, com gols de Paquetá, Coutinho e Danilo. VALEU, BRASIL!



🇧🇷 3-0 🇰🇷 | #BRAxCOR #JogaBola pic.twitter.com/1fGGOvfD0i — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 19, 2019

Renan Lodi double passeur décisif

Outre Coutinho, Lucas Paqueta a également brillé durant cette partie. Alors qu’il avait été sévèrement critiqué par Rivaldo la semaine dernière, le milieu offensif de l’ a répondu de la meilleure des manières en ouvrant le score d’une belle tête plongeante (9e). Il s’est retrouvé à la réception d’un centre de Renan Lodi venu de la gauche. Ce dernier s’est offert une autre passe décisive en seconde période. A l’heure du jeu, le sociétaire de l’ a servi Danilo sur un plateau et ce dernier n’avait qu’à conclure.

3-0, le score n’a ensuite plus évolué dans cette partie et ce malgré les entrées en jeu de Roberto Firmino et Rodrygo. Cette belle victoire est de bon augure pour les quadruples champions du monde ne vue des prochaines échéances, et en particulier les éliminatoires du Mondial, qui démarrent dans le courant de l’année prochaine.